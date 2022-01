In questa prima parte del 2022, è in distribuzione una vera e propria ondata di SMS per investire in Amazon. In un messaggio dalla provenienza alquanto dubbia si prospetta la possibilità di impegnare solo 200 euro per avere, al contempo, un rendimento extra al pari di uno stipendio vero e proprio mensile. L’annuncio virale è stato già etichettato dalla stessa Polizia postale come truffaldino e per questo motivo, sarebbe meglio starne alla larga.

Il messaggio in questione è quello presente nell’immagine di apertura articolo. Come visibile, il malcapitato di turno viene invitato ad investire in Amazon quanto prima. La cifra irrisoria da impiegare di 200 euro potrebbe spingere più di qualcuno a passare all’azione. Peccato che l’iniziativa in sé sia fraudolenta e dunque è del tutto sconsigliato rispondere al recente SMS con la parola SI per ottenere informazioni.

Nell’ultima parte del 2021, al poso dell’SMS per investire in Amazon, c’erano stati tentativi non dissimili per irretire altre vittime. Il canale preferito, in quel caso, non era stato il messaggio sul telefono ma le chiamate ai malcapitati di turno, con una voce registrata che spingeva (appunto) all’investimento. Il passaggio successivo era il contatto di un operatore per ulteriori dettagli sulla pianificazione finanziaria.

Per investire in Amazon ci vuole una conoscenza approfondita dei mercati e l’ideale sarebbe anche farsi assistere da qualche intermediario competente. Meglio non dare peso invece a comunicazioni inviate via SMS e che potrebbero nascondere una trappola ben pianificata, come il furto di credenziali di accesso a conti bancari. Come già riferito è stata anche la Polizia postale a mettere in guardia chiunque dal tentativo di phishing che potrebbe avere delle amare conseguenze per i meno attenti. L’ideale sarebbe dunque cestinare il messaggio ricevuto e magari inserire il mittente nella black list del proprio telefono ora e in tentativi futuri di raggiro.

