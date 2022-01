Il tour 2022 di Gaia è rimandato. Le nuove date dei concerti sono già note e sono state appena comunicate. Inizialmente previsto nei club per gennaio e febbraio di quest’anno, i live di Gaia sono stati posticipati al mese di ottobre a causa del perdurare dell’attuale emergenza pandemica.

Salina, il nuovo singolo della cantante, avrebbe dovuto anticipare i suoi spettacoli nei club della penisola. In radio dal 7 gennaio, è estratto dal secondo disco di inediti della cantautrice italo brasiliana, ed è una riflessione sul dualismo dei suoi mondi e delle sue matrici culturali partendo dalla città che l’ha accolta.

A Salina, un paese in provincia di Mantova, il nonno di Gaia ha costruito una casa per tenere unita tutta la famiglia. Nel brano trovano posto quindi ricordi, emozioni e momenti indelebili vissuti al calore dell’affetto familiare. TESTO E SIGNIFICATO DI SALINA.

Il brano è entrato in rotazione radiofonica all’inizio del 2022 ma non traghetterà Gaia direttamente nei club. L’appuntamento è, per ora, rimandato e i fan dovranno attendere ancora qualche mese per ascoltarla dal vivo.

Il tour 2022 di Gaia, le nuove date nei club

Cinque in tutto da nord a sud le tappe in programma per il tour legato all’uscita dell’album Alma, adesso rimandato a causa del perdurare dello stato di emergenza.

Il tour 2022 di Gaia subisce quindi una posticipo ma per accedere alle nuove date sarà sufficiente mostrare i biglietti già acquistati, che restano validi per i relativi nuovi appuntamenti. I concerti attesi a gennaio e febbraio si spostano all’autunno.

Gaia si esibirà a Torino il 12 ottobre e a Roma il 15 per poi fare tappa a Firenze il 18. Il 20 ottobre il concerto di Gaia si terrà a Pozzuoli (Napoli) e il 22 ottobre è attesa l’ultima data al Fabrique di Milano.

12 OTTOBRE – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO⠀

15 OTTOBRE – ATLANTICO LIVE – ROMA ⠀

18 OTTOBRE – VIPER THEATRE – FIRENZE ⠀

20 OTTOBRE – DUEL BEAT – POZZUOLI (NA)⠀

22 OTTOBRE – FABRIQUE – MILANO ⠀