Il premio Oscar Mahershala Ali torna alla tv dopo True Detective e Ramy, stavolta come protagonista e produttore esecutivo di una miniserie destinata alla piattaforma Hulu.

Mahershala Ali sarà il volto di The Plot, una miniserie prodotta da Onyx Collective, divisione di Disney General Entertainment Content che cura le produzioni di artisti di colore e di voci sottorappresentate nel panorama audiovisivo internazionale.

Mahershala Ali, ex protagonista di True Detective e due volte premio Oscar, sarà il produttore esecutivo oltre che l’interprete della serie di otto episodi, basata sull’omonimo romanzo di Jean Hanff Korelitz. Il dramma segue lo scrittore in difficoltà Jake (interpretato da Ali), mentre si appresta a “sfruttare ogni opportunità che potrebbe aiutare a rilanciare la sua carriera“. Secondo la sinossi ufficiale, “quando gli si presenta un’opportunità unica nella vita, Jake commette un furto letterario che cambia irrevocabilmente la sua vita. Ora, qualcuno conosce il suo segreto e lo sta minacciando… e vedremo fino a che punto si spingerà Jake per proteggere se stesso e la vita che ha costruito“.

Mahershala Ali, nominato agli Emmy per i ruoli di Sheikh Malik in Ramy, di Wayne Hays in True Detective e di Remy Danton in House of Cards, è apparso in tv anche nelle serie Luke Cage e The 4400. Il suo ultimo credito televisivo è la serie Invincible. Ha vinto l’Emmy finora solo come produttore esecutivo per il Miglior Programma per bambini con We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest. Ali ha però ottenuto il premio Oscar per ben due volte prima dei 45 anni, per le sue magistrali interpretazioni come attore non protagonista nei film Moonlight e Green Book, rispettivamente nel 2017 e nel 2019.

