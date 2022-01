Il 27 novembre c’è stato l’evento CO-Scienza: 10 ore in diretta dove sono intervenuti personaggi da ogni parte d’Italia. Nonostante si potesse assistere solo registrandosi, ad oggi più di 60.000 persone hanno visto quel video. D’accordo con Michele Micheletti e Leonardo Pagni, i due organizzatori, abbiamo deciso di isolare i vari interventi e renderli pubblici.

MARCO GUZZI: Dalla consapevolezza individuale alla coscienza civile

Il prof. Marco Guzzi è laureato in Giurisprudenza e in Filosofia. Perfezionato a Freiburg e a Bonn. Ha sempre affiancato alla ricerca poetica e filosofica un’intensa attività di comunicazione culturale attraverso seminari e conferenze, ma anche lavorando a lungo nei mezzi della comunicazione di massa. Dal 1985 al 1998 ha infatti condotto alcune delle principali trasmissioni di dialogo col pubblico di Radio RAI, quali Dentro la sera, 3131, e Sognando il giorno. Fondatore dei Gruppi Darsi Pace, in cui si tenta di favorire il processo di evoluzione e liberazione interiore che questo tempo richiede a ciascuno di noi. Numerosissime le pubblicazioni letterarie e intensa l’attività di divulgazione a mezzo social.

FRANCO FABBRO Gli stati di coscienza, la meditazione nella crescita della consapevolezza

Franco Fabbro è Medico, accademico e neurologo italiano. É attualmente professore ordinario di psicologia clinica presso l’Università di Udine. È autore di alcune centinaia di lavori scientifici su riviste italiane ed internazionali, oltre che di una ventina di libri a carattere scientifico di grandissimo valore. La sua attività di ricerca riguarda principalmente la neurolinguistica del bilinguismo, lo studio dei fondamenti biologici delle emozioni e della personalità, lo studio della basi neuropsicologiche della coscienza, dei fenomeni religiosi e della meditazione. Si interessa altresì ai rapporti che intercorrono tra neuroscienze, psicologia e filosofia

https://www.co-scienza.it

CO-Scienza nasce da lontano sintetizzando le esperienze lavorative e di vita di Leonardo Pagni e di Michele Micheletti. Il pensiero iniziale fu quello di mettere insieme una parte delle competenze personali per fare in modo di realizzare qualcosa di socialmente utile, un modello preso a prestito da altre esperienze che costituisce la base dello stare insieme organizzato e dell’attività associativa in genere. Interessati alle pratiche evolutive da sempre, Leonardo e Michele hanno fatto loro le celebri parole di Gregory Bateson: “Non esiste evoluzione se non evolve anche chi ci sta intorno, non esiste beneficio se quello che facciamo non è benefico anche per chi ci sta intorno, sia questo il nostro organismo, il partner, i figli, i genitori, i nostri simili o l’ambiente.” L’interesse per le discipline sapienziali, per la spiritualità, per la meditazione, per le arti marziali, per la filosofia e la psicologia, la musica, l’alimentazione consapevole, le neuroscienze e la crescita personale ha costituito la base su cui CO-Scienza ha potuto sviluppare la sua “mission” come collettore e contenitore di esperienze diverse ma sempre direzionate verso il rinforzo e l’evoluzione della consapevolezza verso il traguardo della coscienza.

Oggi CO-Scienza costituisce l’hub ideale dove convergono molte diverse esperienze nell’ambito del risveglio, della spiritualità e della consapevolezza e tutte queste realtà evidenziano come la diversità di forma altro non sia che la vera espressione dell’UNO che si nasconde dietro l’apparenza. La manifestazione di queste dinamiche aggregative emerge nell’organizzazione dei grandi eventi in presenza e dal vivo che hanno proprio l’intento di affiancare e unificare voci diverse, relatori di grande spessore culturale ma anche artisti e scienziati per dimostrare come l’interesse dell’uomo nuovo dovrebbe essere quello di evolvere se stesso insieme al proprio vicino, insieme a colui che gli sta accanto. insieme all’altro da sé. Da poco più di un mese si è concluso l’evento online, condotto dal preziosissimo Red Ronnie, dal titolo CO-Scienza (Le vie dell’essere) che ha visto la partecipazione di ben 13.000 persone nelle intense 10 ore di diretta dove si sono alternati nomi importanti del panorama culturale internazionale e nazionale. Un grandissimo successo, una cosa di cui c’era bisogno. Per rimanere nei termini di Bateson ci piace vedere CO-Scienza come la “Struttura che connette”, il contenitore dove far convergere le molte esperienze e le molte voci. Leonardo e Michele sono infaticabili e stanno già lavorando alla prossima edizione che si terrà in aprile, sempre online, e che avrà come titolo: CO-Scienza 2022 (Frammenti Evolutivi). Un incontro meraviglioso che si articolerà come un viaggio esoterico e scientifico all’interno delle 5 arti performative con grandissimi ospiti come nella migliore tradizione di CO-Scienza. Chiudiamo citando il detto dei nativi Americani “Mitakuye Oyasin” (siamo tutti fratelli) sottolinenado il fatto che dobbiamo ricordarcelo molte volte al giorno durante questo periodo di grande separazione. Augh!

www.redronnie.tv