Cecilia Tedeschi in Doc Nelle tue Mani 2 si prepara a far tremare Agnese e mettere in crisi i fan che sognano ancora il ritorno della coppia formata da quest’ultima e Andrea Fanti? Il primo doppio della serie con Luca Argentero andrà in onda giovedì 13 gennaio su Rai1 e mentre l’attesa cresce, le prime anticipazioni rivelano che in apertura conosceremo il nuovo personaggio interpretato proprio dalla new entry Alice Arcuri.

Nel primo episodio di Doc Nelle tue Mani 2 ci ritroveremo nel febbraio del 2020 quando alle nostre porte bussava il Covid e l’ospedale di Andrea Fanti non sapeva ancora quale fosse il piano da mettere in atto e quanto pericoloso sarà il virus in arrivo dalla Cina. Proprio a causa del rischio Covid per una paziente farà capolino in corsia la ‘mezza matta’ (così la chiama Riccardo) della dottoressa Cecilia Tedeschi, convocata per un consulto nei panni di infettivologa.

La dottoressa arriverà nello studio di Andrea e i suoi e in quel momento scopriremo che i due si conoscono già ma che lei, intimidita o forse impaurita dalla reazione del dottore per via della sua amnesia, si tira quasi indietro. Alla fine cede, saluta l’amico che la accoglie con il sorriso ma solo in un secondo tempo, grazie al suo incontro con Agnese, scopriamo che in realtà la Tedeschi in passato amava Andrea solo che lui poi scelse la sua amica e compagna di casa (e di bevute).

Si profila quindi un nuovo triangolo amoroso dopo l’uscita dai giochi del personaggio di Matilde Gioli? Ancora è un po’ presto per dirlo e da quello che vedremo nel primo episodio di Doc Nelle tue Mani 2 non traspare un interesse di Andrea nei suoi confronti ma tutto potrebbe cambiare strada facendo, questo è certo. Il resto lo scopriremo nei primi due episodi della fiction in onda giovedì sera.