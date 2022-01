Il nuovo singolo di Eddie Vedder è Brother The Cloud, terzo estratto dal nuovo album solista Earthling dopo Long Way e The Haves. Il cantautore statunitense e leader dei Pearl Jam ha annunciato nelle ultime ore anche la tracklist del disco.

Il nuovo singolo di Eddie Vedder

Brother The Cloud sarà fuori venerdì 14 gennaio. Eddie Vedder ha pubblicato un’anteprima sui social di appena 28 secondi. Il brano si presenta come un rock vigoroso con la voce del cantautore più in forma che mai.

Con questa preview la voce dei Pearl Jam ci offre una nuova anticipazione di ciò che sarà il suo quarto album da solista dopo Music From The Motion Picture: Into The Wild (2007), colonna sonora interamente firmata da Vedder per il film ispirato alla vita di Chris McCandless, Ukulele Songs (2011) e Matter Of Time, l’EP pubblicato nel 2020.

Il nuovo singolo di Eddie Vedder è stato annunciato insieme alla tracklist ufficiale di Earthling, che verrà promosso con un tour negli Statu Uniti che partirà dal Beacon Theatre di New York il 3 febbraio e si concluderà il 22 febbraio presso il Benaroya Hall di Seattle.

La tracklist di Earthling

Earthling è un disco prodotto da Andrew Watt, lo stesso collaboratore di Ozzy Osbourne, Miley Cyrus e dei Blink 182. Di seguito la tracklist ufficiale:

01 Invincible

02 Long Way

03 Power Of Right

04 Brother The Cloud

05 Fallout Today

06 The Dark

07 The Haves

08 Good And Evil

09 Rose Of Jericho

10 Try

11 Picture

12 Mrs. Mills

13 On My Way

Il disco uscirà l’11 febbraio 2022. L’ultimo album pubblicato insieme ai Pearl Jam è Gigaton (2020) un disco parzialmente criticato dalla fanbase della band di Seattle per l’eccessivo Eddie-centrismo, ma all’interno del disco c’è la batteria di Matt Cameron che è sempre quella. Lapidaria, presente.

Con Earthling Eddie Vedder ci offre un nuovo spaccato del suo mondo, e con le anticipazioni già note abbiamo capito che lui, Edward Louis Severson III, può spararti in faccia una ballata o rockeggiare anche nel modo più classico. Può farlo, tu no. Per questo il nuovo singolo di Eddie Vedder è rock, nel vero senso del termine.