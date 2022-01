Si sta lavorando di buona lena ad una bella novità per i vocali WhatsApp, più in particolare per il loro ascolto in qualsiasi momento, almeno all’interno dell’applicazione di messaggistica. Una nuova beta Android mette in rilievo proprio l’ultima funzionalità in sperimentazione e magari presto pronta al rilascio.

L’aggiornamento beta che porta con se un vistoso cambiamento per i vocali WhatsApp è quello siglato come 2.22.3.1 sul Play Store. La grossa novità appena trapelata attraverso il blog dell’informatore WABetaInfo è che si potranno continuare ad ascoltare gli audio inoltrati dai contatti, anche uscendo dalle relative conversazioni. Un cambiamento di non poco conto che ci verrà in aiuto soprattutto quando abbiamo fretta di intervenire in conversazioni multiple in poco tempo.

Attualmente, i vocali WhatsApp possono essere ascoltati solo all’interno delle relative chat che li ospitano. Quando si inizia ad ascoltare un audio e magari anche solo per sbaglio, si esce dalla conversazione, la riproduzione si interrompe. L’utente è costretto a tornare indietro e ripremere il tasto play per fruire di tutto il contenuto. Gli sviluppatori stanno lavorando come segue: con un futuro aggiornamento, sarà possibile muoversi tra chat diverse mentre si ascolta un audio.

L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente per capire come si potrà fruire dell’ascolto dei vocali WhatsApp in ogni momento. Appare in evidenza, in alto della schermata, un player con il quale si potranno ascoltare, bloccare e far ripartire a piacimento. Come accade anche nelle chat, sarò pure possibile controllare lo stato di avanzamento dell’audio appunto e anche capire quanto manca al suo termine.

La novità della beta Android per i vocali WhatsApp segue quella degli iPhone di un update di test comparso a fine 2021. Dunque la novità è quasi pronta per entrambi i sistemi operativi e non dovrebbe tardare nel corso dell’inizio del corrente anno.

