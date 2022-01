Una recente ed interessante notizia riguarda coloro che utilizzano Windows 11: infatti, anche CCleaner è finalmente disponibile sul Microsoft Store. Questa app, in grado di ottimizzazione le prestazioni, la protezione della privacy e la pulizia dei registri di sistema (come anche le tracce d’utilizzo per il sistema Windows), è giunta in seguito all’arrivo dei nuovi Media Player e Notepad per Windows 11. L’approdo di CCleaner sullo Store di Microsoft dipenderà tanto dalle nuove regole (meno severe negli ultimi anni) dell’azienda multinazionale d’informatica statunitense per consentire agli utenti Windows ed a tanti produttori terzi di accedere al negozio di app e pubblicare sullo store le personali app Win32.

Ecco la spiegazione del perché ultimamente anche altri browser, come ad esempio Mozilla Firefox e Opera, hanno fatto il loro debutto su Microsoft Store, malgrado ci fosse da anni la rivalità tra la casa con sede a Redmond ed i browser di terze parti. Una competitività che, però, di recente pare abbia smesso di sussistere grazie al blocco di tutti gli Edge Deflector per Windows 11 successivamente alla Patch Tuesday per Windows 11 del mese di dicembre dello scorso anno. Pare che l’azienda statunitense abbia dei dibattiti aperti anche con CCleaner: infatti, nel 2020 Microsoft aveva deciso che il tool per la pulizia del disco era considerata un’app dannosa e quindi il consiglio a tutti gli utenti Windows era quello di non installarla per questioni di sicurezza.

CCleaner, difatti, chiedeva agli utenti di installare anche ulteriori applicazioni, come ad esempio Piriform, Recuva, Defragger e Speccy. Qualche anno fa quest’app era utilizzata anche come canale malware per Windows. Ecco perché per diverso tempo Microsoft aveva forti dubbi circa il suo utilizzo, che però oggi è finalmente arrivata su Windows 11 e che per molti è considerato uno dei principali software da installare sui propri PC.

