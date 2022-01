Sono stati annunciati questa notte i vincitori ai Golden Globes 2022. La cerimonia si è tenuta in forma privata: non è andata in onda, non ci sono state star né red carpet. Presenti solo pochissimi membri selezionati dell’associazione della stampa estera di Hollywood. Lo scorso anno l’HFAP è stata travolta dagli scandali. Il prestigioso evento è stato accusato di mancanza di diversità (all’epoca, tra le 87 persone interne all’organizzazione, nessuna era di colore), di eccesso di privilegi e corruzione.

La 79esima edizione dei Golden Globes è stata quindi molto inusuale e sembra aver “corretto” i suoi errori. Dopo aver annunciato i premi per il cinema, qui ci concentreremo su quelli per la televisione. Succession ha dominato la serata, mentre Squid Game si è portato a casa una statuetta, un po’ a sorpresa.

Ecco la lista dei vincitori ai Golden Globes per le serie tv:

Miglior serie drammatica

Succession – VINCITORE

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Migliore attore in una serie drammatica

Jeremy Strong – Succession – VINCITORE

Brian Cox – Succession

Lee Jung-jae – Squid Game

Billy Porter – Pose

Omar Sy – Lupin

Miglior attrice in una serie drammatica

MJ Rodriguez – Pose – VINCITRICE

Uzo Aduba – In Treatment

Jennifer Aniston – The Morning Show

Christine Baranski – The Good Fight

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Miglior serie commedia o musicale

Hacks – VINCITORE

The Great

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Migliore attore in una serie commedia o musicale

Jason Sudeikis – Ted Lasso – VINCITORE

Anthony Anderson – Black-ish

Nicholas Hoult – The Great

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Migliore attrice in una serie commedia o musicale

Jean Smart – Hacks – VINCITRICE

Hannah Einbinder – Hacks

Elle Fanning – The Great

Issa Rae – Insecure

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Miglior miniserie o film televisivo

La ferrovia sotterranea (The Underground Railroad) – VINCITORE

Dopesick – Dichiarazione di dipendenza (Dopesick)

Impeachment: American Crime Story

Maid

Omicidio a Easttown (Mare of Easttown)

Migliore attore in una miniserie o film televisivo

Michael Keaton – Dopesick – Dichiarazione di dipendenza (Dopesick) – VINCITORE

Paul Bettany – WandaVision

Oscar Isaac – Scene da un matrimonio (Scenes from a Marriage)

Ewan McGregor – Halston

Tahar Rahim – The Serpent

Migliore attrice in una miniserie o film televisivo

Kate Winslet – Omicidio a Easttown (Mare of Easttown) – VINCITRICE

Jessica Chastain – Scene da un matrimonio (Scenes from a Marriage)

Cynthia Erivo – Genius

Elizabeth Olsen – WandaVision

Margaret Qualley – Maid

Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

Oh Yeong-su – Squid Game – VINCITORE

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Mark Duplass – The Morning Show

Brett Goldstein – Ted Lasso

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

Sarah Snook – Succession – VINCITRICE

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Kaitlyn Dever – Dopesick – Dichiarazione di dipendenza (Dopesick)

Andie MacDowell – Maid

Hannah Waddingham – Ted Lasso

