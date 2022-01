Si torna a parlare di iPhone SE di terza generazione in questa prima parte del 2022. Dopo le indiscrezioni condivise solo ieri sul design del prossimo melafonino, in queste ore, sono giunti nuovi dettagli su quello che dovrebbe essere l’evento Apple con protagonista il nuovo telefono.

Tra fine marzo o al massimo inizio aprile, secondo quanto dichiarato da Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo iPhone SE 2022 di terza generazione dovrebbe essere presentato, per poi essere messo in vendita quasi contestualmente. Dopo aver dato per scontato l’aspetto esteriore invariato del prossimo melafonino, proprio Gurman si è focalizzato sul valore aggiunto del dispositivo Apple compatto, ossia il supporto alla connettività 5G. Proprio la possibilità di navigare alla massima velocità possibile come gli iPhone 13, dovrebbe spingere tanti potenziali acquirenti a propendere alla scelta.

Anche l’iPhone SE 2022 riuscirà a mantenere costi contenuti come i suoi predecessori? Non ci sono particolari dubbi sul fatto che la strategia di Apple sarà ancora una volta la stessa: proporre un telefono compatto ma dalla buona dotazione hardware al prezzo più basso rispetto ai top di gamma di solito lanciati in autunno. Per questo motivo, possiamo ipotizzare che il listino proposto ai clienti sarà pressoché identico a quello dell’iPhone SE di seconda generazione lanciato due anni fa. In quel caso, l’esemplare da 64 GB costava 499 euro, quello da 128 GB 549 euro e infine il modello da 256 GB a 669 euro. Più che probabile è che i valori fin qui proposti siano quelli reali o comunque ci siano siano discostamenti solo minimi.

Nel corso delle prossime settimane, magari, sarà la stessa Apple a confermarci l’eventuale uscita iPhone SE nel range temporale su riportato. Difficile che si vada oltre la primavera per la presentazione, anche per l’abitudine ormai consolidata dell’azienda di Cupertino di avere un suo keynote ufficiale nella primissima parte dell’anno.

