Torna Delitti in Paradiso 10 su Rai2, in replica dal 10 gennaio ogni lunedì sera in prima serata con due episodi: si tratta della stagione che la rete ha già trasmesso in prima visione assoluta in chiaro lo scorso luglio, subito dopo la nona stagione.

Con Delitti in Paradiso 10 la programmazione di Rai2 è al passo con BBC One, l’emittente inglese che trasmette il poliziesco in prima visione assoluta per il Regno Unito. Proprio in questo gennaio, oltremanica debutta la stagione 11 della serie, ancora inedita in Italia ma attesa nei prossimi mesi. Di recente Rai2 ha trasmesso il primo speciale natalizio di Delitti in Paradiso, episodio che fa da raccordo tra le stagioni 10 e 11, realizzato per celebrare il decennale della serie.

Delitti in Paradiso 10 su Rai2 parte con due nuovi casi di omicidio da risolvere per l’ispettore Neville Parker (Ralf Little), trasferitosi da Londra nell’atollo di Saint Marie nella nona stagione. Nevrotico ma intuitivo e geniale, detective brillante dotato di grande perspicacia, Parker soffre il trasferimento ai Caraibi per via delle sue allergie e del suo spirito metropolitano, ma la sua competenza e la sua cultura gli permetteranno di essere un abile detective anche in un ambiente a cui è poco incline ma che imparerà ad apprezzare.

Ecco le trame di Delitti in Paradiso 10 su Rai2 il 10 gennaio, coi primi due episodi della stagione intitolati rispettivamente Gloria Mattutina e L’Uomo dei Ghiacci.

Una giovane reporter e conduttrice di una importante rete televisiva dell’isola viene improvvisamente uccisa alla vigilia di un sensazionale servizio che, nonostante intimidazioni di varia provenienza, era decisa a divulgare proprio per l’importanza e gravità del suo contenuto, consapevole di correre dei rischi in quanto avrebbe fatto luce su questioni scomode. I sospetti dell’ispettore cadono subito sul potente direttore dell’emittente. Ma c’è una diretta televisiva che lo scagiona.

La squadra è sconcertata quando un archeologo viene avvelenato durante uno scavo, ma non ci sono prove per dimostrare come sia avvenuto il delitto. Nel frattempo, Neville mette alla prova le sue abilità in una gara di cucina di granchi dell’isola.

La programmazione di Delitti in Paradiso 10 su Rai2 proseguirà ogni lunedì sera con due episodi, per quattro settimane. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Raiplay.

