The Morning Show 3 ci sarà: Apple TV+ ha rinnovato una delle sue serie di punta, inizialmente pensata per due stagioni.

Ci sarà, però, un cambio al vertice. Charlotte Stoudt prende il posto di showrunner al posto di Kerry Ehrin, che continuerà comunque a far parte del team ma in qualità di consulente, mentre svilupperà nuovi progetti per Apple TV+.

La seconda stagione di The Morning Show ha visto il personaggio di Alex Levy (interpretata da Jennifer Aniston) tornare all’UBA dopo aver esposto l’ambiente di lavoro tossico. È stata una stagione intensa che ha affrontato parecchie tematiche, dalla minaccia incombente del Covid al Black Lives Matter. Bradley Jackson (Reese Witherspoon) ha iniziato a frequentare una donna, Laura Peterson (la new entry Julianna Margulies) e ha messo in dubbio la sua sessualità, e Mitch Kessler (Steve Carell), in Italia, è stato vittima di un incidente stradale ed è morto (ed è quindi uscito di scena).

Il finale ha lasciato in sospeso diverse cose: Cody ha dichiarato a Bradley di amarla, e Alex ha contratto il Covid dopo aver fatto visita a Mitch in Italia.

Nel cast di The Morning Show 3 sembra confermata la presenza di Jennifer Aniston, che aveva dichiarato di non sapere se sarebbe tornata o meno: “Onestamente, a un certo punto pensavo che gli sceneggiatori mi avrebbero fatto fuori!” così aveva scherzato l’attrice in un’intervista con The Hollywood Reporter.

Insieme alla Aniston e alla Witherspoon (che sono anche produttrici esecutive), ritroveremo: Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden. Ancora incerto il ritorno di Julianna Margulies.

“Sono entusiasta di unire le forze con Apple TV Plus e ‘The Morning Show'”, ha affermato Stoudt. “Il cast, guidato dalle fenomenali Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, è davvero pazzesco. Kerry, Mimi e Michael, e i team di Media Res, Hello Sunshine ed Echo Films, hanno creato un mondo irresistibile che è ugualmente delizioso e provocante”.

