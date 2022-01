Spesso su WhatsApp ci capita di dover ripescare un messaggio vecchio, anche piuttosto datato, ma in alcune circostanze quest’ultimo può essere andato perduto. Cosa fare in situazioni di questo tipo? Ci si chiede come si possano recuperare su WhatsApp i messaggi persi, quelli che non si riescono più a trovare sulla famosa app di messaggistica.

Come recuperare i messaggi persi su WhatsApp

Dunque, bisogna andare oltre le migliorie riguardanti i gruppi, trattate di recente. In genere i messaggi possono sparire su WhatsApp durante il passaggio da uno smartphone all’altro, nonostante infatti il backup può capitare che qualche pezzo di conversazione vada perduta. Può però anche capitare che in passato abbiamo cancellato un messaggio che poi in realtà poteva esserci alquanto utile.

Come possiamo a questo punto recuperare i messaggi persi su WhatsApp? Sappiamo come quest’applicazione di messaggistica si arricchisce sempre di novità piuttosto interessanti, ma in questo caso non parliamo di una nuova funzionalità presente al suo interno. Per riuscire infatti a recuperare messaggi persi su WhatsApp è necessario affidarsi ad un’altra applicazione. Più nel dettaglio è necessario scaricare sul proprio smartphone l’app WhatsRemoved+.

Si tratta di un’applicazione dotata di un sistema che permette di monitorare ogni messaggio che arriva sul proprio smartphone, ovviamente sulla piattaforma di WhatsApp. Tutti i messaggi saranno salvati in automatico su un archivio parallelo, che non troviamo quindi direttamente sull’app di messaggistica. Sarà creata una sorta di cartella parallela dove ritroveremo i messaggi di tutte le nostre conversazioni avvenute su tale applicazione.

Anche se uno di questi messaggi verrà cancellato dal proprio interlocutore dopo pochissimi secondi dalla lettura, questo non svanirà, ma rimarrà impresso perché è stato notificato dal sistema WhatsRemoved+. All’interno di quest’app di supporto di WhatsApp si potrà personalizzare il tipo di salvataggio, scegliendo insomma quelli che sono considerati davvero importanti e soprattutto in quale modalità salvarli. Si tratta di un trucchetto che può essere utile a molti, principalmente quando alcune informazioni scambiate su WhatsApp non devono andare perdute. Provate per credere!