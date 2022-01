Scott Pilgrim, la serie di fumetti dello scrittore americano Brian Lee O’Malley, sta per diventare una serie animata prodotta da Netflix. La folle graphic novel racconta le incredibili avventure del protagonista Scott che, per conquistare il cuore di Ramona, dovrà affrontare insieme ai suoi bizzarri compagni lo stuolo dei suoi ex fidanzati, in un mix a metà strada tra un fumetto e un videogame.

La serie adattamento di Scott Pilgrim arriverà sulla piattaforma di streaming prossimamente, in una data ancora da precisare, ma nonostante Netflix non abbia ancora rilasciato comunicazioni precise al riguardo, a dare la conferma della notizia è Variety, che nelle ultime ore ha svelato l’esistenza del progetto. A produrlo sarà UCP, lo studio che ha già collaborato con Netflix per la realizzazione di Umbrella Academy. Lo stesso O’Malley, inoltre, sarà coinvolto sia come showrunner della serie che come sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a BenDavid Grabinski.

L’altra buona notizia è che ad occuparsi delle animazioni di Scott Pilgrim sarà Science SARU, lo studio giapponese a cui si deve Devilman Crybaby, l’acclamato adattamento dello storico manga di Go Nagai che, sempre su Netflix, ha riscosso alcuni anni fa un ottimo riscontro da pubblico e critica.

Infine, l’ultimo grosso nome coinvolto nella serie di Scott Pilgrim è quello di Edgar Wright, che tutti gli appassionati di Scott Pilgrim già conosceranno per aver scritto e diretto l’adattamento cinematografico della saga, dal titolo Scott Pilgrim vs. the World, uscito al cinema nell’ormai lontano 2010. Nonostante il flop al botteghino, il film che vedeva Michael Cera nei panni di Scott, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Ramona e altre star come Jason Schwartzman e Chris Evans tra gli ex fidanzati da combattere, è diventato nel corso degli anni un vero e proprio cult con il merito di aver donato alla saga una certa notorietà presso il grande pubblico. Motivo per cui la presenza di Wright come produttore esecutivo della serie fa di certo ben sperare per la riuscita del progetto.

