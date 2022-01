Quando scade il mio super green pass? Si tratta di una tra le domande più ricorrenti negli ultimi giorni, soprattutto tra coloro che al momento sono ancora fermi alla seconda dose, per una ragione o per un’altra. Proviamo a fare il punto della situazione, dopo aver analizzato più da vicino la questione con alcune disposizioni entrate in vigore oggi 10 gennaio tramite il nostro articolo di pochi giorni fa. Distinguere situazioni, certificati e durata è fondamentale per evitare di andare incontro a brutte sorprese

Quando scade il mio green pass: chiarimenti soprattutto sulla seconda dose

Se vi state chiedendo “quando scade il mio green pass”, occorre distinguere le situazioni in base al documento in proprio possesso. Si parte dal Green Pass base, vale a dire la certificazione emessa per tutti coloro che si sottopongono ad un tampone con esito negativo. In questo caso, la durata è per forza di cose molto limitata, visto che parliamo di 48 ore dal momento in cui avviene il prelievo per il test antigenico rapido. Si arriva a 72 ore dal momento del prelievo con il tanto discusso test molecolare.

In seconda istanza, abbiamo il Green Pass rafforzato o Super Green Pass, che concettualmente investe coloro che al momento sono fermi a due dosi. Parte dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino alla seconda. Successivamente, bisogna prendere in esame nove mesi, che diventano sei a partire dal prossimo 1 febbraio 2022, dopo aver completato del ciclo vaccinale. Si scende a sei mesi anche con la guarigione da Covid per chi ha dovuto fare i conti con il virus.

Infine, quando scade il mio green pass per chi è più avanti con la vaccinazione? Parliamo del cosiddetto Green Pass booster o Mega Green Pass. Qui il discorso è più semplice, visto che la durata arriva a nove mesi, destinati a scendere a sei mesi a partire dal prossimo 1 febbraio 2022.