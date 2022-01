Ci sono nuove indiscrezioni da prendere in esame in queste ore, a proposito dell’iPhone 14. Un ulteriore contributo, in attesa di conoscere la sua data di uscita, considerando il fatto che oggi 10 gennaio abbiamo un ulteriore contributo da prendere in esame per il pubblico che ama il marchio Apple. Insomma, proviamo ad integrare quanto abbiamo condiviso la scorsa settimana sul nostro sito, fermo restando che siamo ancora nel campo delle indiscrezioni tutte da verificare.

Altro step per l’iPhone 14 verso l’uscita: nuove immagini sul web

Un nuovo contributo che ci avvicina all’uscita del nuovo iPhone 14 ci arriva direttamente da MacRumors, che evidenzia l’arrivo sulla scena di una tacca a forma di pillola all’interno del display del device. Viene menzionato a tal proposito, un mockup su Twitter dello sviluppatore Jeff Grossman che mostra, almeno nella schermata principale, che aspetto avrebbe un “iPhone” con la tanto discussa tacca a forma di pillola. Dunque, nessuna continuità con la cornice del dispositivo, essendo centrata poco al di sotto.

Apple ha ridotto la tacca con l’iPhone 13, ma ha contestualmente preso atto che lo spazio extra non potesse essere utilizzato. Ad esempio, agli utenti non può ancora essere mostrata la percentuale della batteria nella barra di stato, ma devono al contrario scorrere verso il basso in Centro di controllo. Si potrebbe pensare che con una tacca a forma di pillola, Apple possa consentire al pubblico di visualizzare più informazioni nella barra di stato. Un passo in avanti tutto sommato accettabile.

Al contrario, l’iPhone 14 al momento della sua uscita dovrebbe lasciare che quell’area diventi uno spazio sullo schermo sprecato e inutilizzato. Staremo a vedere quali saranno le valutazioni in casa Apple, in attesa di capire se ci saranno ulteriori cambi di passo da parte degli ingegneri, chiamati a dare un segnalo al pubblico della mela morsicata e all’intero settore.