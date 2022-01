Gli appassionati di cinema e del crimine si staranno chiedendo perché non si vedono Premium Cinema e Crime, ma anche Stories ed Action su Sky proprio da oggi 10 gennaio. Più di qualcuno potrebbe pensare a qualche difficoltà di natura tecnica dovuta alla non corretta sintonizzazione delle reti. Nulla di tutto questo, lo spegnimento delle trasmissioni è stato voluto e programmato, come pure irreversibile.

Cosa non si vede più

Sono 7 in totale le emittenti che non sono più raggiungibili proprio da questo lunedì. In particolare, non si vedono Premium Cinema e Crime, Stories, Action. Più nel dettaglio, per quanto riguarda le trasmissioni relative ai film, non sono più accessibili tutte le reti tematiche ossia Premium Cinema 1, Cinema 1+24, Cinema 2, Cinema 3.

Come in molti sapranno, tutte le reti fin qui riportate fanno parte del pacchetto Premium di Mediaset incluso in Sky da diverso tempo. Il fatto che i canali non siano più accessibili agli abbonati da oggi 10 gennaio nasce dagli accordi commerciali tra piattaforme in proposito oramai sono cessati. La precedente partnership, nata durante il 2018, consentiva ai clienti Sky di usufruire proprio dei contenuti ora negati mentre, al contrario, i clienti Mediaset potevano accedere a determinati eventi sportivi Sky. Lo scambio reciproco si è concluso proprio nelle ultime ore.

Cosa succede da oggi

Spiegato il perché non si vedono Premium Cinema e Crime, come Stories e Action su Sky va anche chiarito che nessun intervento tecnico potrebbe consentire di nuovo l’accesso agli specifici contenuti. Allo stesso tempo, va detto che anche i contenuti delle reti in esame, pure se registrati dagli utenti tramite decoder, non saranno neppure fruibili. La cancellazione avverrà su tutte le piattaforme ossia digitale terrestre, satellitare e fibra, senza alcuna eccezione. Sono avvisati tutti gli spettatori delle reti che dovranno rassegnarsi a non godere di programmi, film, documentari preferiti da questo momento in poi.

