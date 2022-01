Il rientro dalla vacanze natalizie ci riserva delle offerte Amazon su iPhone 13 e AirPods: sconti con i fiocchi per chi ama i prodotti Apple e punta, naturalmente, ad accaparrarseli con il massimo risparmio. In questo secondo lunedì del mese, i desideri di molti fan Apple si potrebbero avverare, a patto di non attendere molto e provvedere subito alla transazione sul noto store.

La prima delle offerte Amazon odierne ha come protagonista l’iPhone 13 nel suo modello standard e nella versione da 128 GB di storage. In particolare c’è l’esemplare nella colorazione nera mezzanotte che è in sconto rispetto al valore di listino ufficiale. Optando per questo dispositivo si spenderanno solo 999 euro invece di 1059 euro. Il risparmio complessivo è di 60 euro, non male per un prodotto Apple di recente uscita. L’aspetto interessante della promozione risiede anche nei tempi di spedizione abbastanza celeri, vista la consegna programmata per giovedì 13 gennaio (almeno al momento di questa pubblicazione).

Sono pure in offerta tra le offerte Amazon di inizio settimana le sempre ricercatissime AirPods Apple di seconda generazione. Il loro prezzo di listino resta quello di 149 euro ma il noto e-commerce riesce oggi a proporre l’accessorio a 119 euro, non un euro di più. Il colore delle cuffie senza fili è quello bianco. Anche in questo caso, la consegna del prodotto sarà abbastanza celere ed è prevista per la fine della settimana corrente.

Offerta Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo (seconda generazione) Si accendono automaticamente e si collegano all'istante

Si configurano facilmente con tutti i tuoi dispositivi apple2

Come già anticipato, le offerte Amazon fin qui proposte sono legate alle scorte di prodotto in magazzino. Sarebbe dunque il caso di non tergiversare troppo nella propria procedura di acquisto, almeno se si desidera realmente puntare su questi dispositivi. Tutti coloro che punteranno su uno o entrambi i prodotti potranno usufruire dell’assenza di spese di spedizione, non solo nel caso di abbonamenti Prime in corso, visto il valore commerciale delle due soluzioni.

