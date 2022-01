Durante una diretta streaming corale insieme ad altri artisti Noel Gallagher omaggia David Bowie. L’evento si è tenuto l’8 gennaio, giornata in cui è stato celebrato quello che sarebbe dovuto essere il 75° compleanno del cantautore britannico, scomparso a New York il 10 gennaio 2016 a seguito dell’aggravarsi di un tumore al fegato contro il quale il Duca Bianco combatteva da diverso tempo.

Noel Gallagher omaggia David Bowie

L’ex chitarrista degli Oasis ha eseguito una cover di Valentine’s Day, brano contenuto nel 24esimo album di Bowie The Next Day (2013). Se ci fermiamo alla superficie, Valentine’s Day suona come una ballata rock, ma dietro la veste pop del brano Bowie aveva descritto il mondo della violenza giovanile immaginando un dialogo con un giovane che pianifica una strage in una scuola.

Noel Gallagher ha partecipato al grande tributo a David Bowie insieme a personaggi di altissimo calibro, da Gary Oldman a Evan Rachel Wood, ma c’erano anche Simon Le Bon e John Taylor dei Duran Duran. Oltre alla rosa di artisti e attori non potevano mancare anche alcuni membri dell’ex band del cantautore britannico. Noel ha eseguito una versione di Valentine’s Day piuttosto fedele all’originale, nonostante le sonorità più vicine all’esecuzione acustica.

Il 2022 di Noel Gallagher

Il 2022 di Noel Gallagher è iniziato con un nuovo singolo. Trying To Find A World That’s Been And Gone Part 1 è il brano che anticipa il nuovo album degli High Flying Birds, la band fondata dopo lo split degli Oasis. Il quarto disco del nuovo progetto non ha ancora un titolo né una data di pubblicazione, ma Noel ha riferito di aver terminato la scrittura.

Come in altre occasioni, non è mancato il commento del fratello Liam Gallagher che sui social si è lasciato andare in parole come: “Ca**o, che noia” e: “Str**zo miserabile, tirati su, miliardario”.

Di seguito il video in cui Noel Gallagher omaggia David Bowie.