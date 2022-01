La morte di Bob Saget ha sconvolto il pubblico, i colleghi e tra questi anche Josh Radnor, il protagonista di How I Met Your Mother. In molti si sono ritrovati sui social per dire addio all’attore morto domenica all’età di 65 anni in una stanza d’albergo a Orlando in Florida. Al momento non sono chiare le cause del decesso ma le prime parole del dipartimento dello sceriffo locale hanno spazzato via l’idea che all’interno della stanza ci fossero tracce di droghe, almeno secondo un primo sopralluogo.

Agli esponenti dello star system accorsi in massa a ricordare l’attore, ci ha pensato anche Josh Radnor di How I Met Your Mother proprio perché l’attore e cabarettista aveva prestato la voce al Ted Mosby del futuro alternandosi con il suo alter-ego del presente. I due attori per qualche momento sono stati i due volti dello stesso personaggio e così proprio Josh Radnor ha voluto ricordare il suo compianto collega con un post su Twitter.

Proprio sui social l’attore ha scritto:

“Bob Saget è stato il me ‘anziano’ per nove anni in How I Met Your Mother. Era una delle persone più gentili, amabili e divertenti al mondo. Una delle persone con cui era più facile avere a che fare. Umano tra gli umani. Agli inizi soffrivo un sacco la sindrome dell’impostore, temevo che sarei stato scoperto, preso a calci e mandato a casa ma quando l’ho incontrato nei primi giorni mi disse di star studiando le mie performance per far sì che la sua voce fosse quanto più adatta possibile.. dicendomi che avevo tutto il diritto di essere lì ed interpretare quel personaggio… Non posso spiegarvi quanto significato abbiano avuto le sue parole per me”.

Josh Radnor ha poi confermato che tra loro c’è stato sin da subito un rapporto speciale e non è mai stato diversamente anche dopo che le riprese di How I Met Your Mother sono terminate tanto da ritrovarsi almeno una volta l’anno per andare a cena insieme e ha poi concluso: “Ci volevamo bene e l’abbiamo sempre dimostrato l’un l’altro. Sono infinitamente grato ad HIMYM per aver fatto entrare Bob Saget nella mia vita. Sentirò la sua voce nella mia testa per il resto dei miei giorni”.

Ecco il post integrale:

Bob Saget was the older wiser ‘me' for nine years on How I Met Your Mother. He was the kindest, loveliest, funniest, most supportive man. The easiest person to be around. A mensch among mensches. 1/7 — Josh Radnor (@JoshRadnor) January 10, 2022

A lui si è unita poi un’altra protagonista di How I Met Your Mother, Alyson Hannigan: