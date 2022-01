I Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e stanno cominciando a ricevere Android 12 con la One UI 4.0 in Italia. Il colosso di Seul si sta dimostrando molto attento alla questione aggiornamenti, effettuando upgrade non solo per quanto riguarda gli ultimi top di gamma in carica, ma anche quelli passati (compresi i dispositivi di fascia media, che pure il produttore asiatico sta prendendo in seria considerazione). L’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 riservato ai Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e ha un peso che va oltre i 2GB (ragion per cui sarebbe meglio scaricarlo sotto rete Wi-Fi, per evitare di sprecare dati dal proprio bundle, a meno che mensilmente non se ne abbiano a disposizione più di quanti se ne consumino), ed include la patch di sicurezza di dicembre 2021 (la penultima disponibile fino a questo momento).

I pacchetti possono essere scaricati via OTA, non appena riceverete la notifica di avvenuta disponibilità. In alternativa, potrete controllare la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 a bordo dei Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘. Naturalmente, sarebbe buona cosa verificare la percentuale di carica residua della batteria prima di procedere, onde evitare che i Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e possano spegnersi durante il procedimento, e riportare anche danni gravi al sistema operativo.

Ancora meglio sarebbe effettuare un backup dei vostri dati, da ripristinare nel caso in cui si rendesse necessario un hard-reset per qualsiasi ragione (in caso contrario, ovvero se foste sprovvisti della copia di backup, perdereste tutti i dati, senza poterli più recuperare in alcun modo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

