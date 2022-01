Il primo teaser di Sanditon 2 è arrivato accompagnato da un piccolo mistero. PBS Masterpiece, il canale americano che trasmetterà i nuovi episodi della serie negli Stati Uniti dal 20 marzo, ha trasmesso la clip domenica sera, dopo la prima tv della serie All Creatures Great and Small, ma potrebbe essersi trattato di una fuga in avanti.

Il primo teaser di Sanditon 2, infatti, era apparso anche sul canale Twitter della rete, ma è stato poi prontamente cancellato. Poco male, perché in tanti hanno registrato e diffuso ugualmente sui social quel breve video che anticipa le immagini della nuova stagione. Probabilmente PBS deve aver diffuso per sbaglio la clip (il canale inglese ITV, invece, non lo ha ancora trasmesso) e ha provato successivamente a limitare il danno.

Il primo teaser di Sanditon 2 arriva pochi giorni dopo l’uscita di nuove foto-ritratto della seconda stagione, che vedevano Rose Williams nei panni di Charlotte Heywood col suo caratteristico cappellino. Nella nuova clip, invece, Charlotte è ritratta tra potenziali corteggiatori mentre cerca un “marito ricco“ che la prenda in sposa. La seconda stagione introdurrà infatti una serie di nuovi potenziali interessi amorosi per la protagonista, dopo che il personaggio di Sidney Parker avrà lasciato la città (l’attore Theo James ha lasciato la serie alla fine della prima stagione ed è impegnato su un altro set). Tra i nuovi affascinanti potenziali buoni partiti da conquistare nella seconda stagione ci sono Alexander Colburn nei panni di Ben Lloyd-Hughes, Alexander Vlahos (già in Versailles) nei panni di Charles Lockhart, Tom-Weston Jones nei panni del colonnello Lennox, Frank Blake (Normal People) nei panni del Capitano Declan. Fraser e Maxim Ays nei panni del capitano William Carter.

Alcuni di essi già si intravedono nel teaser di Sanditon 2, per ora disponibile solo in maniera “ufficiosa” sui social. In Italia la serie non ha ancora una data di debutto per i nuovi episodi, mentre la prima stagione è attualmente in replica su LaEffe.

Continua a leggere su optimagazine.com