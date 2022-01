L’Amazfit GTS è uno smartwatch davvero interessante, che sfrutta un sistema operativo proprietario e con una batteria e dei sensori che lo rendono molto valido e affidabile, anche per quanto riguarda il monitoraggio delle performance. Il device sfoggia un elegante schermo quadrato di grandi dimensioni che mostra tanti contenuti e nuovi quadranti modulari modificabili. Quest’oggi, lunedì 10 gennaio, il wearable è disponibile in super offerta su Amazon nel colore Grigio e al prezzo imperdibile di soli 91,22 euro (invece di 129,99 euro di listino). Il prodotto, che è dotato di GPS e Bluetooth, è venduto e spedito dall’e-commerce e per i clienti già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme i principali dettagli e caratteristiche tecniche. L’orologio intelligente del brand di Huami, che sta spopolando anche in Italia nel mercato delle smart-band e degli smartwatch, sfoggia un display AMOLED da 1,65 pollici di elevata qualità e definizione, dotato di una densità di pixel pari a ben 341ppi. I colori dello schermo sono al 100% del gamut NTSC e super saturi. Il wearable è resistente all’acqua assicurando un’impermeabilità fino ad una profondità di 5ATM e supporta anche diversi stili di nuoto. L’orologio è in grado di riconoscere automaticamente la nostra posizione durante il nuoto e registrare dati come lo SWOLF, il ritmo e il consumo di calorie.

L’Amazfit GTS, oggi in offerta su Amazon al costo di 91,22 euro, supporta 12 modalità di esercizio e tante interessanti funzioni quali: activity tracker, cardiofrequenzimetro, battito cardiaco, GPS condiviso, misuratore di stress, messaggi APP, monitoraggio del sonno e della sveglia, avvisi di sedentarietà, guida alla respirazione, sensore polso etc. La batteria, da 210mAh, assicura un’incredibile autonomia di 14 giorni (in modalità d’uso quotidiano) e di 46 giorni (in modalità orologio base).

