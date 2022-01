Al Bano a Sanremo da direttore artistico e/o presentatore del Festival? Il cantante sembra avere le idee molto chiare in merito e risponde in modo secco quando gli viene esplicitamente posta la domanda, in diretta su Rai 1.

A Domenica In uno spazio dedicato al Festival: Tutti Pazzi Per Sanremo è la rubrica che Mara Venier riserva alla nuova edizione della kermesse canora, attraverso le testimonianze di chi ne ha calcati di più. Ospiti della puntata di domenica 9 gennaio, tra i Big, Riccardo Fogli e Al Bano.

Poi una schiera di opinionisti pronti ad intervenire per ricordare i migliori momenti delle edizioni passate, in attesa di quella che si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio di quest’anno.

15 volte al Festival da concorrente e 3 volte ospite: Al Bano al Festival è davvero un veterano. In diretta su Rai1 canta due dei pezzi che hanno caratterizzato il suo percorso artistico: Di Rose E Di Spine, con il quale ha partecipato a Sanremo nel 2017, e Amanda è Libera, con il quale ha partecipato a Sanremo nel 2011.

Al Bano a Sanremo da direttore artistico?

Vedremo mai Al Bano a Sanremo da direttore artistico? Pierluigi Diaco, tra gli opinionisti presenti nel salotto di Mara Venier, osa la domanda che mai nessuno gli aveva posto prima di questo momento: “La Rai ti ha mai proposto o hai mai valutato l’ipotesi di farti condurre Sanremo? “.

La risposta di Al Bano non si può dire che non abbia sorpreso tutti, i presenti in studio e il pubblico da casa. Dopo colleghi del calibro di Gianni Morandi e di Claudio Baglioni, alla guida del Festival, il nome di Al Bano non verrà scritto sicuramente tra quello dei direttori artistici.

“No, ma non lo accetterei onestamente perché non ho più l’età. Onestamente non ci ho mai pensato e forse è l’ultimo desiderio della mia esistenza, ma neanche l’ultimo, non c’è e basta”, le parole dell’artista, che poi scherza e aggiunge ironicamente che lo condurrebbe solo con Marino Bartoletti.