Saranno 5 le co-conduttrici a Sanremo 2022: svelato il programma di Amadeus per il prossimo Festival della Canzone Italiana. Il direttore artistico e conduttore della kermesse canora non sarà solo sul palco ma non sarà affiancato neanche da un unico personaggio.

Al suo fianco saranno ben 5 le protagoniste del mondo dello spettacolo che si alterneranno di serata in serata, 5 donne saranno con lui sul palco del Teatro Ariston. A Sanremo 2022, dunque, spazio alle donne.

Il primo nome, quello della prima presenza femminile al fianco di Amadeus, è stata rivelata il 10 gennaio. Si tratta dell’attrice italiana Maria Chiara Giannetta. Altre 4 coloro che saranno comunicate nei prossimi giorni.

Non è noto, con esattezza, l’incarico che andranno a ricoprire le 5 co-conduttrici di Sanremo 2022. Oltre ad affiancare Amadeus per l’intera serata, potrebbero recitare monologhi riflessivi, già protagonisti delle scorse edizione della competizione musicale.

Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022

La prima co-conduttrice di Sanremo 2022 è lei: Maria Chiara Giannetta.

Attrice italiana molto amata dal pubblico della televisione, Maria Chiara Giannetta è nota per essere la protagonista della fiction di successo Blanca. Ha partecipato anche a Don Matteo, fiction nella quale la rivedremo la prossima primavera per la nuova stagione, la prima con Raoul Bova e senza il veterano Terence Hill.

Tanti gli impegni in TV per Maria Chiara Giannetta nel 2022, tra i quali si colloca un’occasione più unica che rara: quella di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per il Festival, al fianco di Amadeus. Non è stata rivelata la serata che la accoglierà sul palco ma potrebbe trattarsi proprio della prima, di martedì 1 febbraio, se l’annuncio delle co-conduttrici seguisse l’ordine cronologico.