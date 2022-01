A che punto siamo con l’autorizzazione di nuove carte supportate da Xiaomi Mi Band 6 NFC? Il 2021 si è chiuso di certo con somma delusione di chi ha acquistato la band con la speranza di effettuare pagamenti con qualsiasi carta di credito in suo possesso. Purtroppo, invece, è stata a lungo mantenuta l’esclusiva delle carte Mastercard emesse da Nexi. Qualcosa è cambiato con il nuovo anno invece? Ancora no, ma le cose potrebbero ben presto cambiare.

L’ultimo riscontro di Xiaomi Italia

Le richieste degli utenti sulla spinosa questione non sono affatto poche. Xiaomi Italia è tornata su argomento proprio in questi giorni , attraverso la sua pagina Facebook. In particolar modo, la divisione italiana del produttore asiatico ha fatto sapere che nulla è cambiato per il momento, dunque risultano supportate solo quelle carte Mastercard emesse da Nexi. La lista delle banche i cui strumenti sono autorizzati resta dunque sostanzialmente invariata con quella riportata a fine novembre già su queste pagine.

Nessun passo in avanti sta per compiersi? Proprio stando a quanto riportato nell’ultimo riscontro di Xiaomi Italia, sembrerebbe proprio che l’esclusiva Nexi stia per terminare e dunque arriverà il supporto anche per tutte le carte Mastercard, senza più alcuna eccezione.

I dubbi

Su quanto riferito da Xiaomi Italia, ci concediamo il beneficio del dubbio. Anche a fine novembre era stato fornito un feedback pressoché simile sulle carte supportate da Xiaomi Mi Band 6 NFC. Nel frattempo nulla è cambiato. Di certo va considerato il lungo periodo delle feste in cui magari il progetto di ampliamento delle carte abilitate è stato grosso modo fermo ma va pure considerato che, nel frattempo, sono passate svariate settimane. La speranza è che finalmente quanto dichiarato corrisponda a verità, per tutti coloro che vogliono utilizzare nel pieno delle sue funzionalità il dispositivo tanto apprezzato.

Continua a leggere su optimagazine.com