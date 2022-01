Luca Argentero ospite a Domenica In ha raccontato i suoi due ultimi anni di gloria, nonostante tutto quello che è successo, e a pochi giorni dal debutto di Doc Nelle tue Mani 2. La serie dei record che ha tenuto compagnia agli italiani in lockdown, torna nel prime time di Rai1 al giovedì sera e già ha catalizzato l’attenzione di tutti partendo proprio dalla partecipazione di Luca Argentero a Domenica In oggi pomeriggio.

L’attore ha avuto modo di raccontare della sua vita, del suo matrimonio in sordina e della nascita della sua bambina ma anche del ritorno sul set della fiction che gli ha regalato un nuovo balzo di notorietà lo scorso anno, ma cosa ha rivelato sui nuovi episodi?

Luca Argentero ha rivelato che nei nuovi episodi di Doc Nelle tue Mani 2 arriverà il Coronavirus in repato e come se questo non bastasse, all’orizzonte c’è anche un nuovo primario che remerà contro Andrea Fanti e i suoi ragazzi che non potranno più avere la sua protezione. A cornice delle sue anticipazioni, è arrivato poi il nuovo promo di Doc Nelle tue Mani 2 che conferma l’arrivo di un nuovo primario ma, soprattutto, svela due novità una che riguarda una vecchia conoscenza di Agnese, una sua ex compagnia di casa pazza di Andrea Fanti, e un malore per Giulia Giordano.

Ecco il promo dei nuovi episodi:

Nelle stesse immagini c’è la prima guest star dei nuovi episodi della fiction ovvero Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Sarà lui ad aprire la lunga lista di guest star vip di Doc Nelle tue Mani 2? Sembra proprio di sì anche se la domanda fondamentale è: cosa è successo a Giulia e qual è la causa di questo suo malore?

La bocca di Luca Argentero è ben cucita su questo, il resto lo scopriremo su Rai1 giovedì sera con la messa in onda dei primi episodi.