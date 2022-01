L’iPhone SE 2022 potrebbe giungere nel corso della prossima primavera. Si moltiplicano le notizie relative al melafonino compatto atteso dopo due anni dal suo predecessore. Il dispositivo tuttavia, pur avendo una scheda hardware di certo incrementata nelle sue specifiche, dovrebbe mantenere un design del tutto simile a quanto già visto in passato.

In effetti, il prossimo iPhone SE 2022 dovrebbe essere molto simile all’iPhone 8 del 2017, almeno per quanto riguarda l’estetica. I progettisti del nuovo device non avrebbero lavorato ad alcuna riduzione di cornici, ma neanche a display più importanti. L’intenzione è stata quella di mantenere, ancora una volta, la massima compattezza dello smartphone per raccogliere il consenso di chi proprio non digerisce le dimensioni ragguardevoli degli attuali smartphone. Il melafonino in questione ha senso di esistere proprio perché diverso dalla serie top di gamma e naturalmente anche perché più economico degli esemplari presentati in autunno. D’altro canto, poi, il surplus del nuovo arrivato dovrebbe essere comunque il supporto alla connettività 5G, oramai fondamentale su qualsiasi smartphone.

Viene da chiedersi dunque se l’iPhone SE sarà sempre uguale a se stesso, anche in future edizioni. Secondo quanto trapelato dal leaker Apple Dylan (su Twitter @dylandkt), si preannuncia un cambiamento decisamente sostanziale per il melafonino compatto del 2024. Questo, almeno nel suo aspetto, dovrebbe essere molto simile all’iPhone XR/11. Naturalmente è troppo presto per dare per scontata la specifica strategia: molto dipenderà dal successo raccolto dall’iPhone SE 2022. Se quest’ultimo, insomma, sarà di nuovo campione di incassi per la sua fascia di riferimento, difficilmente Apple sarà disposta a cambiare sensibilmente le cose anche a distanza di anni.

Ritornando all’uscita vera e proprio dell’iPhone SE 2022, la sua presentazione (come da tradizione per Apple) potrebbe concretizzarsi nel mese di marzo con un keynote di inizio primavera. La cornice temporale sarebbe quella ideale per parlare di novità hardware, accompagnate anche da qualche aggiornamento software incrementale di iOS 15. Ne sapremo di più, magari, fra qualche settimana per stessa comunicazione da parte di Apple.

