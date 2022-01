Ci siamo: quest’oggi, domenica 9 gennaio, ha inizio la 21esima giornata del campionato di Serie A. A quanto pare, rispetto a quella precedente, tutte le partite si dovrebbero giocare senza subire posticipi o variazioni a causa delle positività al Covid. Il Napoli, guidato da mister Luciano Spalletti ancora alle prese con il virus, scenderà in campo allo Stadio Maradona alle ore 16.30 contro la Sampdoria di D’Aversa. La compagine azzurra, dopo la bella notizia di Osimhen risultato negativo e che a breve farà rientro in Italia, resta in attesa che anche gli altri tamponi “liberino” qualcuno. Il club di De Laurentiis ha fuori ancora otto giocatori, tra cui: Zielinski e Meret (ultimi positivi), Mario Rui, Lozano, Ounas, Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Nella Samp, invece, assente Yoshida per un problema alla coscia, Candreva per squalifica, Bereszynski e Colley.

Il Napoli è reduce da un ottimo pareggio ottenuto contro la Juventus all’Allianz Stadium e, attualmente, occupa la terza posizione in classifica a quota 40 punti. D’altro canto, i liguri provengono da una sconfitta subita in casa contro il Cagliari e sono posizionati al 15esimo posto con 20 punti. Andiamo a vedere insieme le probabili scelte di quest’oggi pubblicate dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’. La formazione partenopea scenderà in campo con Ospina tra i pali, che guiderà la linea difensiva composta ancora da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam. In mezzo al campo agirà la coppia Demme-Lobotka, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Insigne, Elmas e Politano, che agiranno alle spalle della punta Mertens. Ricordiamo che torna tra i disponibili Fabian Ruiz ed in panchina si accomoderà anche il nuovo acquisto Tuanzebe. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e il match sarà arbitrato da Di Bello.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Mertens.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Askildsen, Ekdal, Rincon, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.

