L’azione del Super Green Pass cambierà da domani, lunedì 10 gennaio, soprattutto per quanto riguarda l’impiego dei mezzi pubblici, oltre che per i vari alberghi, ristoranti all’aperto, stadi, piscine e piste da sci. Come riportato da ‘adnkronos.com‘, l’obbligo della certificazione verde rafforzata stabilito con il decreto legge del 29 dicembre scorso sarà valido, tra poche ore, anche per usufruire del trasporto pubblico locale (autobus, metropolitana e qualsiasi altro mezzo di trasporto pubblico locale), e quindi non solo per salire a bordo di aerei, treni, navi o mezzi a lunga percorrenza. Dovranno esibire il Super Green Pass, che ricordiamo verrà rilasciato ai vaccinati o ai guariti dal Covid-19, i cittadini con più di 12 anni d’età (i più piccoli non hanno nemmeno l’obbligo di fare il tampone), indossando, sempre e comunque, una mascherina Ffp2 (non quella chirurgica, cha ha dimostrato di non proteggere al meglio).

Chi ha in programma un viaggio all’estero dovrà attenersi alla normativa vigente nel Paese di destinazione. Si tenga presente che in Europa è possibile viaggiare con il Green Pass europeo che si ottiene con un tampone negativo da 48 a 72 ore (ci sono Paesi in cui è richiesta l’osservazione di un periodo di quarantena ai non vaccinati, bisognerà informarsi prima di partire). Ugualmente, chi non è vaccinato ed è di rientro in Italia da un viaggio all’estero dovrà stare in quarantena per 5 giorni e sottoporsi ad un tampone.

Al momento non sembrano essere, per lo meno non ancora, deroghe per gli abitanti delle isole minori sull’obbligo del Super Green Pass per quanto riguarda i trasporti: staremo a vedere se nelle prossime ore qualcosa cambierà a livello locale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

