Coez ad Amici il 9 gennaio: è lui il primo ospite del 2022 di Maria De Filippi. Riapre oggi la scuola Mediaset più spiata d’Italia, riprendono le sfide verso il serale, riprendono le puntate speciali della domenica pomeriggio su Canale5.

Il serale della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi si avvicina. I cantanti e i ballerini in gioco sono impegnati nel proteggere le rispettive maglie per non perdere il posto al banco del programma. Le sfide di canto e di ballo si fanno sempre più decisive: va infatti a delinearsi il cast che approderà alle puntate dell’ultima fase dello show.

Coez ad Amici il 9 gennaio

Cosa vedremo oggi ad Amici? Per la prima puntata del nuovo anno, Maria De Filippi schiera un ospite d’eccezione che presenterà il suo nuovo singolo.

Coez ad Amici il 9 gennaio canterà il brano Come Nelle Canzoni, singolo apripista del suo ultimo progetto discografico di inediti, Volare. La canzone è in radio dallo scorso mese di novembre e segna il ritorno del cantautore sulla scena musicale a due anni di distanza dal precedente disco di inediti, È Sempre Bello.

Il singolo segue la pubblicazione dei brani già editi Wu-Tang e Flow Easy, che Coez ha regalato al suo pubblico precedentemente. Come Nelle Canzoni racconta una sfumatura diversa del cantante indie pop che si è fatto apprezzare sempre di più negli ultimi anni.

Ne mette in luce la scrittura inconfondibile, tra frasi claim e perfette descrizioni di sensazioni e stati d’animo che hanno raccontato un’intera generazione, intrappolata tra aspettative e modelli di vita impossibili da raggiungere.

Come Nelle Canzoni parla di una storia d’amore e dei ricordi di una relazione iniziata molto tempo fa, e poi finita. È una dedica a quella che è stata la propria metà: “Con te ho imparato il termine mancarsi”.