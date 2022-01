A sei anni dalla chiusura di C.S.I., arriva su Rai2 il quinto nato del franchise: C.S.I. Vegas. Alcuni dei protagonisti storici della serie madre torneranno per indagare tra le scintillanti luci della Strip di Las Vegas dopo Miami, New York e Cyber. Nel cast della serie al via su Rai2 ritroviamo William Petersen, Jorja Fox, Wallace Langham e Paul Guilfoyle che, nella serie madre, interpretavano, rispettivamente, Gil Grissom, Sara Sidle, David Hodges e Jim Brass. Al suo fianco si piazzeranno i nuovi arrivati ovvero Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon.

Originariamente C.S.I. Vegas era stata pensata come una mini serie in dieci episodi ma l’ottimo successo di pubblico ha spinto i produttori ad optare per il rinnovo per una seconda stagione ma senza William Petersen. Ancora è presto per pensare alla seconda stagione soprattutto adesso che il pubblico italiano si trova ancora alle prese con il primo episodio in onda oggi, 9 gennaio, alle 22.00 subito dopo The Rookie 4 per una serata ad alta tensione.

Ecco il promo di C.S.I. Vegas:

Nel primo episodio di C.S.I. Vegas dal titolo L’Eredità una nuova squadra di investigatori scende in campo quando una nuova minaccia rischia di cancellare il lavoro di anni portando alla libertà migliaia di assassini in precedenza condannati. Alla guida della nuova squadra di investigatori c’è Maxine Roby (interpretata da Paula Newsome) ed è proprio lei che decide di chiamare in causa vecchi “amici”, nonché i migliori del settore: Gil Grissom e Sara Sidle.

Ad impegnare la squadra ci saranno due nuovi casi, il primo riguarda l’omicidio di un ragazzo trovato cadavere in un banco dei pegni andato a fuoco. Le indagini mettono duramente alla prova le abilità di Folsom, mentre il secondo caso, che coinvolge Brass, una vecchia gloria della squadra, rimane ancora aperto. Brass, ormai quasi cieco, viene aggredito a casa sua e per questo chiede aiuto a Sara che inizia a lavorare sul caso con tutto quello che questo significa.