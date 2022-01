Un altro punto a favore del Samsung Galaxy S22 Ultra, senza alcun dubbio. Lo smartphone di punta della serie ammiraglia dell’anno corrente sarebbe dotato di una S Pen davvero all’avanguardia, nettamente superiore a quella di cui è dotato l’ultimo phablet dello stesso produttore Note 20.

La vocazione da phablet

Non c’è dubbio oramai sul fatto che il prossimo Samsung Galaxy S22 Ulta sarà il diretto successore del Galaxy Note 20 di due anni fa piuttosto che del Galaxy S21 Ultra dell’anno scorso. Ce lo suggerisce il design squadrato ma soprattutto la presenza della S Pen e dell’apposito alloggiamento per ospitarla. Proprio in riferimento al pennino, giungono ora nuovi dettagli tecnici dall’informatore Zaryab Khan su Twitter: dettagli molto interessanti che lasciano presagire il buon lavoro profuso per la progettazione del prezioso accessorio.

In cosa migliorerà la S Pen

Il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato di una S Pen in grado di garantire una “Super Natural Writing Experience”, dunque un’esperienza di utilizzo molto naturale e del tutto equiparabile a quella di una penna classica su un foglio. Il tutto sarà possibile grazie ai tempi di risposta minimi dell’accessorio, ossia soli 2,8 ms. I tempi di latenza di un feedback sono stati ridotti incredibilmente rispetto a quanto visto per l’ultimo Samsung Galaxy Note 20 Ultra, che vantava pure i mirabili 8 ms di tempo di risposta ad un comando.

Insomma, il Samsung Galaxy S22 Ultra con la nuova S Pen consentiranno di avere la migliore esperienza possibile mai sperimentata con un pennino. Ci si aspetta che Samsung abbia approntato un gran numero di novità software dedicate all’accessorio per renderlo strumento importantissimo di studio e lavoro. D’altronde, di certo anche per il suo costo, il dispositivo S232 Ultra sarà di certo indicato per un pubblico molto esigente che utilizzerà il suo device per innumerevoli scopi, aspettandosi un top di gamma con i fiocchi.

Exclusive: Introducing "Super Natural Writing Experience"🔥 Samsung Galaxy S22 Ultra to rock a crazy 2.8ms S pen response! 3X more latency vs 9ms of Note 20 Ultra. The fastest & the most realistic S pen experience ever! 🤯 pic.twitter.com/4vGyMxMxIp — Zaryab Khan (@xeetechcare) January 7, 2022

