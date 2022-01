L’introduzione delle community WhatsApp si concretizzerà di certo nel 2022. La nuova funzione sta spuntando puntualmente nelle ultime beta del servizio di messaggistica, mostrando nuovi particolari. Non fa alcuna eccezione l’ultima versione beta di WhatsApp Messenger appunto per iOS 2.22.1.1. Quest’ultima introduce anche una nuova sezione legata sempre alle comunità, ossia quella degli annunci.

L’immagine di inizio articolo mostra come si presentano le community WhatsApp nell’ultima versione test dell’applicazione per gli iPhone. Trattandosi di un nuovo strumento utile a raggruppare le chat di gruppo affini tra loro per argomento e utilizzo, la nuova schermata proposta dall’informatore WABetaInfo riporta la possibilità di includere proprio nella comunità nuovi gruppi. Solo gli amministratori potranno farlo, spinti da specifici obiettivi e scopi.

Le ultima novità giunte a nostra disposizione, mettono in evidenza anche altro: sempre in riferimento alle community WhatsApp, ci sarebbe una nuova scheda denominata “Announcement” ossia annunci. Per quanto non si abbiano certezze in merito alla sua funzione, sembrerebbe plausibile che, attraverso di essa, gli amministratori inseriscono le comunicazioni che devono essere inoltrate contemporaneamente in tutte le chat di gruppo che fanno parte di una comunità. Si tratterebbe dunque di una scorciatoia utile per risparmiare tempo e diffondere note e contenuti in maniera tempestiva a vantaggio dei membri dei gruppi dunque.

Nel corso delle prossime settimane, c’è da scommetterci, non mancheranno nuovi dettagli proprio sulle community WhatsApp. Le stesse informazioni oggi saltate agli onori della cronaca con l’aggiornamento per iPhone dovrebbero ben presto essere riproposte anche con un update di test per gli Android sul Play Store. Non ci sono dubbi sul fatto che il rilascio effettivo della novità si concretizzerà solo nei prossimi mesi, magari verso la primavera o estate e non prima. Gli sviluppatori hanno ancora molto da fare per mettere a punto la feature e renderla perfetta e funzionale per tutti gli utenti Android.

Continua a leggere su optimagazine.com