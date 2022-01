La serie tv So Cosa Hai Fatto cancellata: il remake dell’omonimo film del 1997 non va oltre la prima stagione. Basato sul romanzo di Lois Duncan, l’adattamento televisivo prodotto da Amazon è una versione moderna della pellicola cult con protagoniste due giovanissime Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar (la cacciatrice Buffy della tv).

Proprio come il film, anche la serie tv So Cosa Hai Fatto segue un gruppo di amici perseguitati da un assassino un anno dopo aver nascosto di aver ucciso una persona in un incidente d’auto. L’assassino è stato svelato nel finale di stagione, chiudendo in parte la storyline principale, e allo stesso tempo lasciando la porta aperta a un eventuale seguito, che a questo punto non avverrà.

Nel cast principale della serie tv: Madison Iseman nei panni di Allison Grant; Bill Heck è Bruce Grant; Brianne Tju è Margot Gilbert; Ezekiel Goodman è Dylan; Ashley Moore è Riley Thacker; e Sebastian Amoruso interpreta Johnny.

La showrunner Sara Goodman aveva condiviso i suoi piani per un’ipotetica seconda stagione nel corso di un’intervista con ComicBook:

Il tema di questa serie è questo: ci sono questi giovani che fanno questo incidente, fanno la cosa sbagliata e ne pagano le conseguenze. Dal punto di vista tematico, come un cuore rivelatore, per me era molto importante rendergli onore e assicurarmi che fosse ancora lì.

A differenza del film, la serie tv non aveva lo stesso assassino col volto coperto e un uncino da macello. Nell’adattamento televisivo molte cose sono cambiate, e anche il finale presenta svariati colpi di scena che lo separano nettamente dal prodotto originale. Con la cancellazione di So Cosa Hai Fatto, non sapremo mai cosa accadrà in futuro. A meno che i fan non si mobilito per cercare di salvarla.

L‘intera serie è disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Continua a leggere su optimagazine.com.