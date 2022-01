Da non perdere assolutamente oggi, sabato 8 gennaio, la fantastica offerta su Amazon di Apple Watch Series 7 (lanciato a metà settembre scorso) e disponibile in tante colorazioni al prezzo di 399,00 euro (invece di 439,00 euro di listino). Il bellissimo smartwatch del colosso di Cupertino si può trovare oggi in sconto nei seguenti colori: (Product) Red, Blu abisso, Galassia, Mezzanotte e Verde/trifoglio, tutti dotati di GPS (grazie al quale si può rispondere a chiamate e messaggi dall’orologio) e con cassa da 41mm in alluminio, adatta per polsi da 130‑200 mm. Vediamo insieme qualche dettaglio tecnico e caratteristiche della settima versione del famoso indossabile Apple.

Offerta Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte... Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Il display Retina always-on è quasi il 20% più ampio rispetto ai...

L’Apple Watch Series 7 sfoggia un display Retina always-on più ampio del 20% e bordi più sottili del 40% rispetto ai precedenti modelli Series 6, garantendo una visuale ed un utilizzo più semplice. Il cristallo anteriore è tra i più robusti che un Apple Watch abbia mai avuto, garantendo una resistenza alla polvere di grado IP6X ed una resistenza all’acqua fino a 5ATM, perfetta per nuotare in piscina o al mare. L’orologio intelligente aiuta a monitorare la salute: infatti, ci si può eseguire un ECG (elettrocardiogramma), misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), monitorare il sonno e il battito cardiaco.

Il wearable è perfetto anche come allenatore personale: è in grado di calcolare la quantità di movimento effettuato ogni giorno e di controllare i progressi nell’app Apple Fitness+ su iPhone. L’indossabile presenta, inoltre, nuovi allenamenti come Tai Chi e Pilates e tantissimi altri fra cui corsa, yoga, nuoto e ballo. L’Apple Watch Series 7, oggi in super offerta su Amazon al costo di 399,00 euro (il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce ), sincronizza musica, podcast e audiolibri, chiama e invia messaggi direttamente dal polso. Questo smartwatch richiede iPhone 6s o successivo con iOS 15 o successivo.

