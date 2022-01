Possono volare sedie e piatti, quando si tratta di scegliere tra i migliori brani di Elvis Presley nonché restringere la ricerca ad un numero limitato di 5. Elvis, The King, è quello che ne La Casa Del Diavolo (2005) di Rob Zombie viene difeso con furia dallo sceriffo Quincy Wydell dalle illazioni di un imitatore di Groucho Marx, sbattuto fuori dall’ufficio per aver osato oltraggiare la memoria di The King. Tutto ciò che oggi è rock lo dobbiamo a Elvis, e lo sapevano bene i Beatles che sin dagli esordi hanno fondato la loro arte sulla grande rivoluzione del cantautore di Memphis.

Love Me Tender (1956)

Scritta sulla melodia della canzone tradizionale Aura Lee, pubblicata nel 1861 su firma di Poulton e Fosdick, Love Me Tender è una delle ballate più amate di Elvis Presley, un grande classico di ogni opera dell’uomo di tutto il Novecento.

All Shook Up (1957)

Scritta da Otis Blackwell e portata al successo da Elvis Presley, All Shook Up è la quintessenza del rock and roll nonché uno dei brani più famosi di The King. I Beatles spesso la suonavano durante le sessioni di Let It Be (1969).

Jailhouse Rock (1957)

Al 67° posto nella classifica delle canzoni migliori di ogni tempo secondo Rolling Stone, Jailhouse Rock è la canzone di Elvis per antonomasia ed è stata più volte eseguita dai Beatles e dai Queen, nonché ancora oggi da tantissimi artisti.

Can’t Help Falling In Love (1961)

Come per Love Me Tender, anche questo brano ricalca un’antica melodia: in questo caso si tratta di Plaisir D’Amour, composta da Martini il Tedesco su un testo di Jean-Pierre Claris de Florian.

Suspicious Minds (1969)

The King incontrò il soul, e il risultato fu in Suspicious Minds, canzone d’amore che non può mancare tra i migliori brani di Elvis Presley.