Sono stati annunciati i primi ospiti di C’è Posta Per Te che stasera – sabato 8 gennaio 2022 – riparte con la nuova edizione. Maria De Filippi è pronta ad occupare nuovamente il sabato sera di Canale 5. Contro di lei la Rai schiera il nuovo show di Carlo Conti su Rai1, per 4 settimane consecutive.

Per C’è Posta Per Te quello di oggi è il 25esimo debutto: nel 2022 il programma giunge infatti alla sua edizione numero 25. Il format è stato ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa, ha come protagoniste assolute le persone comuni e le loro storie.

Attraverso il racconto e la capacità di ascolto, Maria De Filippi cerca di mediare tra rapporti umani, una situazione sentimentale forse giunta al capolinea o storie famigliari che attraversano momenti difficili, cercando di mettere a fuoco le vere ragioni che hanno portato quella storia ad una frattura insanabile.

Molti saranno coloro che, dopo la mediazione della conduttrice, decideranno di rimuovere la famosa busta bianca, altri coloro che preferiranno chiuderla e rimandare ogni confronto a tempi migliori.

Gli ospiti di C’è Posta Per Te l’8 gennaio

La regina della televisione riparte da Stefano De Martino, ballerino talentuoso che ha mosso i primi passi televisivi proprio con lei. Concorrente di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino è poi passato alla conduzione della strizza quotidiana dopo essere stato arruolato come ballerino professionista.

Stasera, per la prima puntata di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi lo ha voluto in studio: è lui uno dei due ospiti di C’è Posta Per te per la prima puntata della nuova edizione del programma. Il people show Mediaset promette di far versare tante lacrime, al pari delle precedenti edizioni, con il supporto di ospiti d’eccezione.

Oltre a Stefano De Martino, stasera su Canale 5 in prima serata vedremo il conduttore Paolo Bonolis. I due saranno coinvolti in alcuni momenti speciali e saranno protagonisti di due sorprese eccezioni che Maria De Filippi riserverà agli invitati delle sue storie.