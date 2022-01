Sinead O’Connor condivide il suo lutto: ha perso suo figlio, un ragazzo di soli 17 anni.

“Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio”, le parole della cantate suo social. Questa la comunicazione ai fan e al mondo intero. Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor è scomparso e ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Sinead.

Come è morto il figlio di Sinead O’Connor

La stessa Sinead O’Connor parla della scomparsa prematura di suo figlio. L’adolescente ha deciso autonomamente di porre fine alla sua vita. Si è suicidato. Un dolore immenso per l’artista, che invita tutti a non seguire il suo esempio.

Il ragazzo risultava scomparso dalla mattina di venerdì. Era stato avvistato l’ultima volta nella zona di Tallaght a Dublino. In seguito alla denuncia della scomparsa, le forze dell’ordine si erano dette preoccupate per l’incolumità del giovane. Numerosi gli appelli con il fine di ottenere più informazioni possibili sul ragazzo.

Poi la triste scoperta: quel corpo senza vita nella zona di Bray a Wicklow apparteneva proprio a lui.

La polizia ha dichiarato: “A seguito del recupero di un corpo nella zona di Bray a Wicklow venerdì 7 gennaio 2022, la denuncia per la scomparsa di Shane O’Connor, 17 anni, è stato ritirata. Non sono necessarie ulteriori azioni e al momento non sono disponibili ulteriori informazioni”.

Parole di dolore, quelle di sua madre, che sui social ha condiviso un brano di Bob Marley con un messaggio pieno d’amore per il suo bambino.