FBI 4 e FBI International sono la coppia di polizieschi del sabato sera di Rai2 in questa ripresa della stagione televisiva dopo le feste natalizie. Si parte l’8 gennaio col primo episodio della quarta stagione di FBI e con la première assoluta del nuovo spin-off FBI International, che ha debuttato lo scorso settembre negli Stati Uniti. Trattasi di un mega-crossover che incrocia i due format anche con l’altro titolo del franchise, FBI: Most Wanted.

FBI 4 e FBI International sono proposti insieme da Rai2 in prima visione assoluta per l’Italia e in prima serata, a partire dalle 21.10, ogni sabato. FBI è la serie di Dick Wolf dedicata al funzionamento dell’ufficio della polizia federale di New York, che sfrutta l’ingegno, le abilità e la tecnologia più all’avanguardia del Bureau per proteggere la città e gli Stati Uniti da ogni minaccia alla sua sicurezza. FBI International è il suo secondo spin-off, che segue le vicende degli agenti d’élite dell’International Fly Team dell’FBI con sede a Budapest, la cui principale attività è quella di localizzare e neutralizzare le minacce contro gli USA da ogni parte del mondo. Le due serie si incontrano in questo crossover che parte con una normale indagine per omicidio su una proprietà federale a New York City e si trasforma in una caccia ad un fuggitivo scappato in Europa.

Ecco le trame di FBI 4 e FBI International per i primi due episodi in onda l’8 gennaio, intitolati rispettivamente Tutto Quel che Luccica e Operazione Falco Grigio. Il primo episodio di FBI 4, in particolare, è un crossover con l’altro spin-off della serie, quello dedicato ai grandi latitanti ricercati in tutto il mondo, FBI: Most Wanted, con l’agente Kenny Crosby che si unisce alla squadra quando il caso assume una portata internazionale.

Prima l’omicidio di un uomo a Budapest, poi un altro a New York, stavolta la vittima è una donna, Nicole Wyatt, coinvolta nel giro di traffico sessuale di minorenni. La squadra scopre che la donna prendeva di mira i ricchi e che prima di essere uccisa era con Julia Walcott, dichiarata scomparsa. Kenny Crosby della squadra Most Wanted si unisce a Bell e Zidan per fare luce su questa storia. Le indagini portano ad un certo punto ad un ex veterano, Curt Williams, che è gravemente ferito.

La Divisione Operazione Internazionali e il Dipartimento di New York dell’FBI lavorano ad un’operazione congiunta per sventare un traffico sessuale che coinvolge ragazze minorenni dell’Est Europa.

Ecco il promo di FBI 4 e FBI International, in onda ogni sabato rispettivamente alle 21.10 e alle 21.50 in prima tv su Rai2.

