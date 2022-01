La scheda tecnica del Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra è stata praticamente già svelata in toto (o quasi) da un informatore su Twitter. Si tratta di Zaryab Khan (in arte sul social XEETechCare) che sembra essere venuto in possesso del materiale promozionale dei due dei tre modelli di top di gamma attesi (manca invece all’appello l’esemplare Plus). Con il beneficio del dubbio ma considerando pure le informazioni più che verosimili, ecco di seguito elencate tutte le specifiche tecniche dei dispositivi finora note.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Non è un misteto che lo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra sarà l’offerta premium della serie ammiraglia 2022. Lato design, sembra oramai scontato che il nuovo arrivato sarà squadrato (in perfetto stile Note). Le opzioni di colore disponibili saranno Burgundy, Green, Phantom White e Phantom Black. Il suo display si vanterà della tecnologia AMOLED 2X dinamica con diagonale da 6,8 pollici e con una risoluzione QHD+ (3080 x 1440 pixel).

Il peso del nuovo S22 Ultra sarà di 228 grammi. Le soluzioni per il processore saranno due, ossia un SoC Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1 in base ai mercati di riferimento. La dotazione RAM sarà duplice, ossia da 8 GB e 12 GB mentre i tagli di memoria interna saranno quattro, ovvero 512 GB, 256 e 128 GB e 1 TB. L’amperaggio della batteria sarà da 5000 mAh mentre la tecnologia di ricarica rapida sarà da 45 W.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Samsung Galaxy S22 Ultra ospiterà quattro fotocamere posteriori dotate di un obiettivo Super Clear da 108 MP, un sensore ultrawide da 12 MP e un paio di teleobiettivi da 10 MP con supporto per zoom OIS, 3x e 10x. Al contrario, la fotocamera anteriore sarà da 40 MP per selfie e videochiamate.

Samsung Galaxy S22

Le specifiche del Samsung Galaxy S22 diramate in queste ore sono decisamente inferiori in numero rispetto a quelle del Galaxy S22 Ultra. Secondo quanto riferito, il Galaxy S22 avrà un display da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e sarà disponibile nelle opzioni di colore Phantom Black, Phantom White e Green. Il comparto fotocamera prevede 3 sensori ma ancora non meglio precisati. Dovremmo attendere poco per scoprirlo, visto che la presentazione dovrebbe essere confermata per il prossimo 8 febbraio, in pratica tra 1 mese.

