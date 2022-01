Tobias Menzies di The Crown, svestiti i panni regali del principe Filippo impersonati nelle stagioni 3 e 4 del royal drama di Netflix, si è unito al cast di Manhunt, la nuova miniserie drammatica in arrivo su Apple Tv+. Basata sul best-seller di James Swanson, Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer, la serie ricostruirà l’assassinio del sedicesimo presidente degli Stati Uniti d’America Abramo Lincoln e le indagini sul caso.

Tobias Menzies sarà nei panni di Edwin Stanton, segretario alla guerra e amico di Lincoln, che dopo la morte del Presidente diventa ossessionato dalla necessità di catturare l’assassino John Wilkes Booth e preservare l’eredità di Lincoln. La serie è diretta da Carl Franklin, regista e produttore esecutivo nominato agli Emmy.

Tobias Menzies, vincitore dell’Emmy Award 2021, è dunque il protagonista di Manhunt, una serie poliziesca basata sugli eventi storici del 1865, a partire dall’assassinio di Lincoln per poi esplorare le sue conseguenze sulla società americana. In un mix di fiction storica e thriller cospirativo, Manhunt riporterà il pubblico all’indomani del primo assassinio presidenziale americano, ricostruendo la lotta per preservare e proteggere gli ideali che erano alla base del programma di Lincoln, deciso a mantenere l’unità degli stati federati e a modernizzare l’economia dopo l’atroce Guerra di Secessione. La serie presenta fortemente personaggi storici le cui vite si sono intrecciate con la caccia all’uomo e le indagini sull’uomo che lo assassinò, tra cui Mary Simms, che curò la ferita di Booth garantendogli un nascondiglio dopo il suo crimine.

Tobias Menzies guida il cast della serie, scritta e prodotta dalla showrunner Monica Beletsky (già nominata agli Emmy per Fargo), attesa su Apple Tv+ non prima del 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com