Dopo la lunga pausa natalizia The Good Doctor 5 finalmente prende il via su Rai2 ripartendo proprio da dove eravamo rimasti ovvero la proposta di matrimonio di Lea e l’addio di Claire Browne. Chi si piazzerà davanti allo schermo questa sera per il primo episodio della nuova stagione, si accorgerà subito che la bella dottoressa non sarà in corsia e nemmeno al fianco di Shaun in un momento così importante.

Il nostro dottore avrebbe subito voluto condividere con lei la notizia del suo matrimonio ma non ha potuto farlo visto che Claire Browne non ha fatto ritorno al St Bonaventure insieme a tutti gli altri. È stata la stessa Antonia Thomas a lasciare la serie decidendo di non proseguire la sua esperienza nel medical drama, per esplorare diverse opportunità creative e dicendo no alla quinta stagione.

In molti si aspettano ancora un suo ritorno che, volendo, è sempre dietro l’angolo visto che Claire non è morta ma vive solo lontano dai suoi compagni e amici di avventura. Questo le permetterà di tornare in futuro ma, al momento, in The Good Doctor 5 dovremo fare a meno del suo lato umano che l’ha sempre contraddistinta.

Un inizio di stagione col botto per #TheGoodDoctor 🩺



👨‍⚕ A partire da stasera i nuovi episodi del medical drama più amato della tv 📺 pic.twitter.com/MN3WcLRaKz — Rai2 (@RaiDue) January 7, 2022

The Good Doctor 5 senza Antonia Thomas prenderà il via oggi, 7 gennaio, su Rai2, con l’episodio dal titolo La festa di Lea e Shaun in cui la prima organizza il ricevimento per il matrimonio con Shaun ma i brutti ricordi della sua precedente esperienza coniugale la fanno sentire insicura. Jordan la aiuta ad organizzare tutto anche se il dottor Glassman rischierà di rovinare tutto dopo qualche bicchiere di troppo e dopo il fallimento della relazione con Debbie. Nel frattempo Andrews, Jordan, Lim, hanno a che fare con Salen, una paziente che sembra cercare di sabotarli ma solo perché vuole mettere le mani sul San Bonaventura.

The Good Doctor 5 tornerà la prossima settimana, il 14 gennaio, con il secondo episodio dal titolo Pezzo di torta in cui Shaun e la squadra corrono per salvare il bambino di una donna incinta e scoprono che la sua attuale situazione la complica ancora più di quanto sembra; l’ospedale subisce alcuni cambiamenti inaspettati per i quali il personale non è preparato, come finirà con il nuovo arrivato?