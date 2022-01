Esce Dawn FM e Sacrifice di The Weeknd è il nuovo singolo dopo Take My Breath. Ciò che lo stesso Abel Tesfaye ha premesso quando parlava del nuovo album prima che uscisse si avvera: siamo all’incontro tra Quincy Jones e Giorgio Moroder, e c’è molto di più.

The Weeknd si rivela addirittura più in forma rispetto ad After Hours (2019), con una stretta ancora più incisa sulle sonorità e le collaborazioni. Sacrifice è ciò che resta di Michael Jackson e di tutto l’elettropop degli anni ’80 perché sì, in questo brano troviamo le good vibes di Thriller e tutto ciò che dobbiamo ancora imparare dal synth pop più vigoroso.

C’è il basso sintetico, c’è il beat frenetico e c’è l’eleganza di un testo che sì, parla dell’amore con un taglio quasi frivolo – affrancarsi dal sentimento tormentato come principio di libertà e istinto di sopravvivenza, ça va sans dire – ma ci dirotta inevitabilmente verso la nostalgia e la voglia di ascoltare tutto l’album.

“Non voglio sacrificarmi per il tuo amore”, canta Abel Tesfaye su un groove trascinante che ci accompagna fino alla fine e che è peculiare in tutto il disco.

Dawn FM è la quinta prova in studio di The Weeknd, e ha già qualcosa di definitivo. Ogni traccia può essere la nostra DeLorean che ci riporta indietro, ma in tasca abbiamo il nostro device con tutte le playlist aggiornate di Spotify. The Weeknd ha il potere di mettere equilibrio: la sua voce è l’r’n’b più ricercato e classico, il suo mondo è invece lo spazio nel quale ci piace perderci.

Il disco è anche un prontuario di ospiti eccellenti: oltre al grande Quincy Jones troviamo Jim Carrey (Phantom Regret), Lil Wayne (I Heard You’re Married) e Tyler The Creator (Here We Go… Again).

I was born in a city

Where the winter nights don’t ever sleep

So this life’s always with me

The ice inside my veins will never bleed

My, ooh

My, ooh

Uh, every time you try to fix me

I know you’ll never find that missing piece

When you cry and say you miss me

I lie and tell you that I’ll never leave, but

I sacrifice (Sacrifice)

Your love for more of the night (Of the night)

I try to put up a fight (Up a fight)

Can’t tie me down (Down)

I don’t want to sacrifice

For your love, I try

I don’t wanna sacrifice

But I love my timе

My, ooh

My, ooh

I hold you through the toughest parts

When you feel likе it’s the end

‘Cause life is still worth living

Yeah, this life is still worth living

I can break you down and pick you up

And f*ck like we are friends

But don’t be catchin’ feelings

Don’t be out here catchin’ feelings ‘cause

I sacrifice (Sacrifice)

Your love for more of the night (Of the night)

I try to put up a fight (Up a fight)

Can’t tie me down (Down, down, down)

I don’t want to sacrifice

For your love, I try

I don’t wanna sacrifice

But I love my time

I don’t want to sacrifice

For your love (Oh), I try

I don’t wanna sacrifice

But I love my time (My, ooh)

Oh, baby

I hope you know that I, I tried

Oh, baby (Baby)

I hope you know I love my time, oh

I don’t wanna sacrifice

I don’t wanna, I try (Hey)

I don’t wanna sacrifice

But I love my time

My, ooh

My, ooh