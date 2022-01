Arrivano in queste ore alcune segnalazioni a proposito degli SMS E Factor, che a quanto pare sono nuovamente in circolazione da una settimana a questa parte. Una vicenda che abbiamo trattato già a suo tempo sul nostro magazine, ma che richiede ulteriori approfondimenti. Un messaggio che occorre cancellare, in quanto esca e pieno di contenuti del tutto falsi. Come sempre, rischiano coloro che hanno meno dimestichezza con tematiche del genere, stando anche alle testimonianze disponibili sul web.

Attenzione agli SMS E Factor per comunicazioni amministrative

Bisogna fare molta attenzione, dunque, in quanto questi messaggi rappresentano spesso e volentieri un potenziale problema per la nostra sicurezza. Ad esempio, gli SMS E Factor ci chiedono di chiamare un numero specifico per chiarire alcune comunicazioni amministrative, ma come sempre avviene in questi casi, siamo al cospetto di una fake news. Qualche malintenzionato, infatti, sta provando semplicemente a farci cadere in un tranello, probabilmente per prosciugare il credito disponibile sulla nostra SIM.

Non ho fatto test diretti in merito, ma ci sono buone probabilità che la conclusione della vicenda vada proprio in quella direzione. Purtroppo, almeno per ora, i vari filtri anti spam ancora non consentono di isolare questi messaggi, al punto che in tanti tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 hanno ricevuto SMS E Factor. Detto questo, non possiamo fare altro che ricordarvi una cosa molto semplice. Non ci sono comunicazioni ammnistrative da chiarire, a differenza di quanto viene scritto nel testo.

Qualora dovessero venire a galla ulteriori segnalazioni, con relative varianti riguardanti gli SMS E Factor, vi faremo sapere prontamente. In questo modo, sarete sempre sul pezzo, evitando di imbattervi in spiacevoli sorprese che in questi casi sono sempre dietro l’angolo. Anche a voi è arrivato un messaggio di questo tipo? Fateci sapere.