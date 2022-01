In questi giorni chi non era impegnato con feste e cenoni ha avuto modo di notare strani movimenti a Domenica In. Il programma di Mara Venier è finito con le spalle al muro per via di un caso positivo, di quarantene e messa in onda. In un primo momento Domenica In è andato in onda in replica e la settimana dopo con personale ridotto per evitare il peggio e così in molti hanno notato l’assenza di Pierpaolo Pretelli.

I detrattori hanno subito dato contro all’ex gieffino convinti che per lui fosse arrivato già il momento del tramonto e che Mara Venier, dopo il flop del suo gioco, lo avesse messo alla porta. Le prime conferme non ufficiali del contrario sono arrivate subito dopo Domenica In quando la Venier ha postato una serie di storie proprio con Pretelli protagonista che da casa stava guardando il programma in attesa di tornare.

A quanto pare sarà proprio così. Pierpaolo Pretelli non è fuori da Domenica In ma vi farà presto ritorno e questa volta non per un gioco già visto e rivisto ma per mettersi comodo, magari microfono alla mano, in una sezione del programma dedicato al Festival di Sanremo 2022 ormai alle porte. Il talk dal titolo Tutti Pazzi per Sanremo vedrà Pierpaolo Pretelli al fianco di Bobby Solo, Alba Parietti, Pierluigi Diaco e Marino Bartoletti.

Quanto sono orgogliosa! Chissà quanti altri grandi nomi della TV saranno ospiti per parlare del festival e Pier sarà accanto a zia Mara. Felice per questo ragazzo che senza sgomitare e senza fretta ha aspettato la giusta occasione.❤ #prelemi #DomenicaIn pic.twitter.com/G0mPu7yJka — Kueen con la k! 👑🦋🔥 (@Gl3nda_92) January 6, 2022

I fan di Pierpaolo Pretelli hanno finalmente ottenuto la conferma ufficiale del fatto che i rapporti tra lui e Mara Venier sono ancora stabili e che presto il loro idolo avrà modo di tornare di nuovo in tv.