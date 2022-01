Per creare nuove liste broadcast e gruppi WhatsApp sugli iPhone gli sviluppatori sono in procinto di mettere in campo delle novità. Nell’ottica di rendere l’interfaccia dell’applicazioni di messaggistica più funzionale che mai ma anche più “pulita”, ecco che nell’ultima beta iOS appena lanciata vanno segnalati alcuni cambiamenti di rilievo.

L’informatore WABetaInfo ha pubblicato sul suo blog un approfondimento sulla versione beta WhatsApp per iPhone siglata come la 2.22.1.72. In quest’ultima è possibile notare come, all’interno della schermata con l’elenco delle chat, siano completamente scomparsi i comandi utili per la creazione di nuove liste broadcast e gruppi WhatsApp. Si tratta forse di un bug partorito dagli esperti nell’ultimo aggiornamento? Per nulla: piuttosto c’è la concreta volontà di eliminare le scorciatoie per rendere più pulito il layout del servizio, almeno nella sezione specifica.

Una volta entrate in vigore le novità presenti nell’ultima beta, come sarà possibile creare nuovi liste e gruppi WhatsApp? Secondo gli screenshot messi a disposizione sempre da WABetaInfo sembrerebbe chiaro che solo al momento della creazione di una nuova chat, gli utenti potranno scegliere se far partire una conversazione privata, collettiva, oppure optare per il broadcast. Magari i possessori degli iPhone resteranno inizialmente spiazzati per il cambio di rotta ma, dopo un po’, si dovrebbe riuscire a procedere all’operazione in automatico.

Quanto approfondito oggi per la creazione di liste e gruppo riguarda solo gli iPhone? Su dispositivi Android, la creazione delle specifiche chat avviene già in modo diverso, ossia selezionando sui tre puntini in alto a destra della schermata della lista chat e dunque scegliendo la tipologia di canale preferito. Considerando la fase di test in cui si trova l’ultima implementazione, è possibile che il cambiamento sia definitivo per tutti solo nel corso delle prossime settimane, più probabilmente con l’inizio della primavera, vista la necessità di fare più test e verifiche possibili.

Continua a leggere su optimagazine.com