Si parla di un viaggio molto particolare nel testo di Brutte Compagnie di Fulminacci. Il cantante romani torna in radio oggi, venerdì 7 gennaio 2022, con il nuovo singolo estratto dal suo secondo album di inediti.

Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano Santa Marinella (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia) e ha successivamente pubblicato il suo secondo album dal titolo Tante Care Cose.

Ha raggiunto il pubblico Rai conquistando tutti e in seguito è partito in tour. In estate si è esibito per una serie di appuntamenti in tutta la penisola e adesso è pronto a rilasciare un nuovo brano, particolarmente utile per ingannare l’attesa verso l’avvio del tour nei club.

Il suo nuovo singolo si intitola Brutte Compagnie (Maciste Dischi/Artist First), ed è disponibile da venerdì 7 gennaio in radio.

A proposito del singolo, Fulminacci dice: “Quando ho scritto questo brano ero da solo ma non ci volevo stare. Ho deciso di raccontare una stagione della mia vita con la grinta di un bambino e poco riverbero sulle voci. È un viaggio domestico alla scoperta di cose che già sapevo. Ma mi andava tantissimo di farlo”.

Le date del tour di Fulminacci nel 2022

03.03.2022 – Nonantola (Mo) – Vox

09.03.2022 – Milano – Fabrique

10.03.2022 – Padova – Hall

16.03.2022 – Bologna – Estragon

17.03.2022 – Firenze – Tuscany Hall

18.03.2022 – Mosciano Sant’Angelo (Te) – Pin Up

25.03.2022 – Roma – Atlantico Live

27.03.2022 – Napoli – Duel

Il testo di Brutte Compagnie di Fulminacci