Tante interessanti novità del 2022 sono pronte ad arrivare a bordo delle app di Google quali: Android Auto e Android Automotive. La prima piattaforma è quella che ha ricevuto un miglior supporto con le app di terze parti, specialmente per quanto concerne la navigazione. Quella prossima ad essere più completa e quindi a regalare ai propri utenti maggiori esperienze è Android Automotive che, tra l’altro, potrà usufruire di un’app di YouTube per la quale però Google non ha dato ancora precise informazioni sul rilascio. Un’altra interessante novità riguarda l’inserimento di nuovi sistemi per la navigazione satellitare diversi da Google Maps.

Durante il nuovo anno 2022 ecco le app che saranno introdotte nel Google Play Store per Android Automotive: ChargePoint, PlugShare, SpotHero, ParkWhiz, Sygic e Flitsmeister. Il team di Google ha specificato che saranno inserite anche delle applicazioni per i punti di interesse, ma fino ad ora ancora non sono stati enunciati i nomi. Inoltre, il colosso statunitense ha anche affermato, nel corso del CES 2022, l’arrivo di novità riguardanti Android Auto, come ad esempio un’estensione della chiave digitale, ovvero l’opportunità da parte dell’utente di utilizzare lo smartphone come chiave di apertura dell’automobile e per la sua accensione.

Per quanto riguarda l’estensione della chiave digitale, tra l’altro già adoperata da diversi modelli BMW, va detto che utilizza la tecnologia UWB e che si può usare con alcuni smartphone di Samsung e con Google Pixel 6 Pro (per quanto concerne altri telefoni per l’aggiunta di questa funzionalità occorrerà aspettare la fine del 2022). Un’ulteriore novità su cui il colosso di Mountain View si è messo a lavoro riguarda la modalità wireless di Android Auto, che, grazie alla funzione Fast Pair, sarà in grado di fornire agli utenti la possibilità di connettere lo smartphone ed il veicolo con un semplice tocco. Questa modalità, attualmente utilizzata già su alcuni modelli di BMW e Ford, sarà a disposizione su altre vetture nei prossimi mesi.

