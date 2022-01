Ci sono ulteriori indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda i display che dovrebbero essere montati a bordo dei Samsung Galaxy S22. Stando alle informazioni raccolte in giornata, infatti, abbiamo nuovi elementi che almeno sulla carta potrebbero giustificare prezzi di listino di un certo tipo per i device di questa serie, in riferimento a quanto riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine. Proviamo a capire cosa sia lecito aspettarsi sotto questo punto di vista per il pubblico italiano.

Gli spunti del giorno sul display per il Samsung Galaxy S22

Provando ad approfondire la questione, più in particolare, dobbiamo rifarci come sempre a SamMobile. I top di gamma della serie, vale a dire il Samsung Galaxy S22+ ed il Galaxy S22 Ultra saranno dotati con ogni probabilità di display in grado di raggiungere picchi e livelli di luminosità più elevati rispetto a prima. Nel dettaglio, parliamo di 1.750 nits, con il livello di luminosità standard (con la modalità automatica disabilitata) oltre i 1.500 nits. Per farvela breve, avremo una luminosità standard ancora più alta rispetto a qualsiasi display per smartphone Galaxy che abbiamo visto finora.

Oltre a questo, i display che saranno montati a bordo dei nuovi Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ulta pare possano essere capaci di farci fare un ulteriore step in termini di contrasto, come previsto da AMOLED. Aggiungo che riusciranno a coprire il 100% della gamma di colori DCI-P3. Plus grazie al quale la serie in questione dovrebbe garantire una fantastica esperienza di visualizzazione multimediale, soprattutto durante la visione di contenuti HDR. Insomma, ci sono tanti spunti interessanti da prendere in esame questa mattina.

Vedremo quali saranno le prossime voci sui display del Samsung Galaxy S22, anche in relazione al modello standard che si appresta a fare il suo esordio sul mercato a stretto giro.